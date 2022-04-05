台北哪個缺點最嚴重？全場一致認證「它」：像倒退30年前
做為台灣的首都，台北市的生活物價等條件，都比其他地方還要昂貴許多，因此多年以來都被冠上「天龍國」的稱號，但仍然是大家夢寐以求的居住地。對此，就有網友好奇詢問「敢不敢一人講一個台北缺點？」意外掀起討論。
網路論壇PTT，有網友PO文問卦「敢不敢一人講一個台北缺點？」他表示，最近網路上充斥的不好的風氣，常常在酸南部的地區，「你各位敢不敢說一個台北缺點，平衡一下南北差距？有卦？」。
結果大家紛紛指出缺點，「房價高」、「雨太多」、「機車海」、「捷運綠線繞過北車」、「不缺電不停水，很沒人情味」、「停車位超難找」、「整天在下雨」、「貴，一個字解決」、「車塞得要命，又沒停車位，開車族的地獄」、「一整年都在下雨，上班時間超塞車」、「天氣超爛，冬濕冷、夏悶熱，沒有一個季節算舒適的」、「手扶梯站右邊」。
但最多人點名「市容」是最大的問題，就連台北市居民都受不了，「舊房子真的很醜，我身分證字號A的」、「舊，醜，亂」、「市容差，不過那些破舊建築的身價不凡」、「一堆老舊破房子，房價高的太離譜」、「市容太醜」、「房屋太多老舊的，感覺回到30年前的台灣」、「市容真的醜，一堆老大樓公寓外牆發黑耶」。（編輯：詹鎰睿）