NOW早報／開工收心！「4超商」咖啡優惠曝：這家買6就送6

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為了安撫收假心情，全家超商在今（6）天開工日舉辦好咖日，Let’s Café單品美式／拿鐵（中杯、大杯）同品項買6送6，兌換期限至10月31日。當天也有開工下午茶應援，極鬆餅買6送3優惠，限量3000組，可兌換至7月31 日。
此外，全家為了慶祝第4000店開幕，今（6）日上午10點起至4月12日，在App隨買跨店取推出大杯特濃美式、特濃拿鐵買40杯送40杯，各品項限4萬組，可兌換至明年12月26日。同期間另有酷繽沙不限口味買4送4，可兌換至10月31日。
萊爾富開工優惠於4月6日開跑，優惠至5月3日，一連28天祭出Hi Café 咖啡全品項第二杯7折，包括特大杯的冰美式/冰拿鐵、大杯系列的冰/熱美式、冰/熱拿鐵、冰焦糖拿鐵、冰榛果拿鐵咖啡、以及中杯冰/熱單品耶加雪菲咖啡G1等皆享折扣。4月6日至5月3日期間，買Hi Café 特大杯冰美式咖啡（60元），加送厭世甜點店5款系列麵包任1款，另外再加贈動物湯匙1支。
7-ELEVEN尚未公布最新連假開工優惠，OPEN POINT行動隨時取即日起至4月5日前，享有CITY系列指定品項滿6送3，包括特大杯拿鐵、大杯美式、現萃茶英式紅茶、現萃茶一顆檸檬青茶、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶共5款飲品，4月7日前還有「精品咖啡會員週」，買CITY PRIMA精品美式或拿鐵同品項買6送3。
OK超商同樣尚未公布最新開工優惠，日前和蝦皮店到店合作，推出雙向寄件服務，門市現也同步祭出優惠造勢，4月15日前到店消費任一商品，就能用半價加購OK Café大杯莊園級美式、拿鐵(45元、55元)。
今日天氣／北東有雨西部晴！中南部高溫達30度
根據中央氣象局預報，今（6）日大環境轉為東北風，迎風面的基隆北海岸及東半部地區降雨機率稍微提高，晚起水氣增加，基隆北海岸及宜蘭地區降雨可能較為廣泛，北部山區及花蓮、台東地區也容易下雨，但雨區比較局部，西半部地區為多雲到晴，午後在中南部山區有零星的短暫陣雨。
而溫度方面，各地夜晚至清晨低溫，北台灣約15、16度左右，其他地區大多在17、18度附近；高溫上，中南部跟今天類似，都有機會出現接近30度左右的高溫，不過北部及東半部高溫跟今天相比稍下降一些，來到23、24度左右。
疫情高峰未到！專家籲增10倍篩檢量 輕症居隔先做好配套
昨（5）日國內本土確診新增216例，外界擔心疫情恐大爆發，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨也坦言「還沒到高峰期」，而且目前醫療量能還夠，除非每日確診人數超過1500人才會啟動輕症居家隔離。對此，台大公衛學院教授詹長權接受《NOWnews今日新聞》採訪表示，從學理來看人際互動多，傳染風險也多，未來3天很重要，建議加倍篩檢，篩檢量至少要目前的10倍，尤其常被忽略的「居住地」。至於輕症居家隔離，他認為重點在於是否做好基層醫療照顧網等醫療、篩檢及用藥等配套措施，這沒準備好，講數量到多少就要做，實務上恐沒辦法執行。
詹長權表示，疫情確診人數與檢驗數量有關，過去幾天與去年5月檢疫數量差不多，沒有特別高，理論上Omicon是要檢測多一點，因為傳播比較快，如果真的要知道疫情走勢，他建議加倍篩檢，最好是現在的10倍，池化篩檢是可以趕快去做的，這樣可以得到更多樣本採集，否則傳播速度很快，「高峰來的時候可能會來不及」。
詹長權更建議，擴大篩檢可朝兩方向著手，居住地及活動網絡要一起看，居住地可以做廣泛篩檢，不管是一棟公寓還是所在鄰里，活動網絡就是用疫調了解高風險區域，即便現在每日確診人數這麼多，「疫調困難也是要盡量做」，現在還沒有多到那程度，疫調還是非常重要，這從國外幾個案例就可看出，像南韓後來就檢討他們太早放棄疫調，「精準防疫」還是有其效果，在人力可行範圍內還是盡可能疫調，只是在篩檢時常忘了「居住地」的重要。
至於外界也擔心清明連假後本土疫情可能大爆發？詹長權說，從學理上看，一定會這樣，人際互動多，傳染風險也就多，未來3天很重要，但要如何守住？他還是強調擴大篩檢，你不篩檢就不會知道病毒在那，病毒會繼續傳播，基隆不是已經要做全民愛心篩檢（類普篩），他提醒，要做就要快，不是只有東西分出去卻不做，應該發了就馬上做，這才有用，「篩檢跟打疫苗一樣，做了才有效」。
由於昨日本土確診人數已突破200例，對於防疫措施是否要加嚴，詹長權表示，現在已非常嚴了，雖然現在有人提到要不要回到過去方式，像是全部居家辦公，他倒覺得不一定要全部居家辦公，有些公司都有做分流，沒有做的，可以鼓勵一半員工居家，分流這事是可以做的，可減少人與人的接觸，降低傳播速度。
隨著確診人數不斷增加，陳時中也表示未來若1天有1500例確診，就會啟動輕症在家隔離。對此，詹長權強調，輕症居家隔離在學理上就是這樣，而且實務上一定要開始準備，但輕症居家隔離也有幾個要件，像是生病時誰要照顧，要先建構基層醫療照顧網，透過居家基層診所或常看病醫療院所電話諮詢，或由健保署要規畫那些醫生負責那些區域，居家一定還是要有醫療去照顧，這個沒準備好，你說達到那個數量要怎麼做，好像自動就有辦法做，「這個是沒辦法的」。
再來，輕症居家隔離還有篩檢及用藥的問題，居家沒篩檢就不知疫情變化，因此要持續篩檢，但要怎麼送篩檢及怎麼做篩檢，像中國大陸是到居家地篩檢，因為陽性不能出門，新加坡則是送篩檢劑，並要回報篩檢結果，這個都要先講好，也要先準備好。另外，誰決定用藥，目前有些抗病毒藥物在輕症時就要用，診所醫師有沒有這藥可開，還是要由醫院來開，這也要講清楚，不然會很難處理。
不僅如此，有些國家要執行居家隔離，像新加坡就每一戶送一台血氧機，因為血氧是最重要監測指標，也因此如果沒有做好相關配套措施，輕症居家檢檢就會做的不夠理想，尤其輕症居家檢疫就是要讓輕症者在家復元，重點不在於採哪種方式如1人1戶等，「在家醫療處理措施很重要」，畢竟在醫院不用擔心都有人處理，在家能否也能做好醫療處理，不然，輕症者也不放心在居家隔離，可能還是會要求住在醫院。
黃明志YT被盜！60億點擊全消失 氣炸「比中指」罵爆駭客
馬來西亞歌手黃明志日前與陳芳語合作的《玻璃心》引爆一波話題，昨（5）日他驚爆累積327萬訂閱的YouTube頻道遭駭，全部影片被刪光，辛苦成果一夕之間消失，60億點擊也全都成為泡影，稍早黃明志特別錄影片對駭客嗆聲，不僅對駭客大罵髒話，更怒比中指，相當氣憤。
黃明志的官方YouTube頻道累積327萬訂閱，沒想到今天疑似被俄羅斯駭客「全部清空」，名稱還被改成俄文髒話，累積破億點閱的MV作品，包含前一陣子相當火熱的《玻璃心》都找不到了。
目前人在倫敦的黃明志特別錄影片對駭客嗆聲，短短52秒影片中，黃明志還用俄文、英文、馬來文、粵語、中文罵一輪髒話，更不忘對鏡頭比中指，影片結尾更直嗆「We Support Ukraine」，強調支持烏克蘭抵禦俄羅斯的決心。
針對此事，黃明志經紀人回應已經聯絡yt 協助正在處理中，希望能請yt回溯之前的內容，粗估頻道60億點擊一夜蒸發。
俄屠殺烏小鎮 波蘭總理批馬克宏「沒人會與希特勒談判」
俄羅斯入侵烏克蘭，並且大肆殘殺烏克蘭平民，引發全球怒火。波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）更加以批評法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）數度與俄羅斯總統蒲亭「溝通交涉」，並指責「沒人會與希特勒談判」。
根據《路透社》報導，烏克蘭3日指控俄羅斯軍隊在基輔地區的布查鎮進行「大屠殺」，屍體散落小鎮街頭的影像流出後，引起西方各國領袖的憤怒。但俄羅斯始終否認指控，更說是美國抹黑。
報導指出，波蘭多次呼籲各國對俄羅斯實施更加嚴厲的制裁，並且向烏克蘭提供更多武器，還要求國際法庭調查烏克蘭平民遭殺害情事。
莫拉維茨奇4日在記者會上憤慨表示，「馬克宏總統您與蒲亭談判了多少次，取得了哪些成果？你阻止了任何已執行的行動嗎？」
莫拉維茨奇補充稱，「我們不應該與罪犯談判，我們應與他戰鬥……沒有人會想與希特勒談判（nobody negotiated with Hitler）。你會與希特勒、史達林、（前赤柬領袖）波布（Pol Pot）談判嗎？」
對此，馬克宏總統辦公室回應表示，蒲亭必須瞭解西方國家的要求以及俄羅斯無視這些要求所要付出的代價。一名法國總統相關官員表示，「馬克宏一開始就使用所有可用的手段要蒲亭停止戰爭，其中包括實施大規模制裁、支持烏克蘭、在通話中直接向蒲亭提出停火要求。」
報導指出，在俄烏戰爭爆發之前，馬克宏已經不遺餘力的在蒲亭以及烏克蘭總統澤倫斯基之間進行調解，他曾於2月初前往莫斯科和基輔，並從今年年初以來與蒲亭進行了16次電話會談。愛麗舍宮（Élysée Palace，法國總統官邸與辦公室）形容對話爭鋒相對，但提供了一個保持聯繫管道暢通和判斷蒲亭心理狀態的機會。
馬克宏在電話中告訴蒲亭，俄軍在2月24日入侵烏克蘭是犯下一個嚴重的錯誤。愛麗舍宮官員則嚴厲解讀電話會談內容，認為蒲亭在會談時顯得「偏執」，且對馬克宏說謊。
網咖泡麵為何特別香？「暗黑理由」店員低調認了：很神奇
網咖因方便快速等特點，成為不少人宵夜時光的好夥伴，而不同的料理方式能讓泡麵口感升級。對此，就有網友指出網咖泡麵相當美味，好奇背後到底有什麼秘方，而引起前店員現身曝光真相。
原PO於臉書社團《爆廢公社》上發文，好奇詢問「有沒有網咖妹妹可以來分享一下，泡麵到底怎麼煮，這根本就是人生不解之謎之首」，他坦言自己不論怎麼嘗試，都無法煮出網咖泡麵的美味口感，不解直呼「到底有什麼秘方」。
問題一出，隨即引起網友們熱烈討論，「卡一個煮法，我也想知道」、「上次把泡麵秘方說出來的那間，已經倒了，畢竟是主要收入來源」、「只有一個字！餓」、「就跟去飯店住一樣的道理啊！住飯店的泡麵特別美味」、「曾經在網咖打過工。可是回到家自己煮泡麵的時候，卻跟網咖的味道不一樣，我覺得好神奇」。
其中就有前網咖店員解釋做法，直言「乾淨鍋子加水（水不能太多）-下火鍋料-調味包-大火煮沸-關小火下麵-蛋與青菜-開大火再滾一次，麵只煮幾秒鐘（麵體不攪散），送到你的座位剛好可以吃，只有雞絲麵才加沙茶醬」、「我之前在網咖是：開水放調味煮青菜跟蛋，麵要出去前，用泡的方式出去，因為有些客人不會馬上吃」。
甚至有過來人專業分析，指出「那是因為網咖冷氣很強，當你很專注玩電腦的時候有時會玩到忘我，這時候旁邊的人點了泡麵，你才發覺自己其實也餓了，再加上餐點製作需要時間，在你又餓又冷的時候妹子將一碗熱騰騰又香噴噴的泡麵端到你面前，你就會覺得嗯～真香！By以前在網咖工作過的妹子」。（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。