比具俊曄大咖？小S班底爆與韓男團交往 夜店被邀進廁所
近日大S與具俊曄兩人的台韓情史重逢故事，引發不少人熱議，而小S也不避諱在節目上大聊此事，在《小姐不熙娣》最新一集當中，甚至以「愛，真的需要大S閃婚的勇氣」作為主軸，邀請班底、藝人朋友來大聊感情觀。不料，其中一名班底「筱筱」卻突然公開透露，自己過去曾經和韓國男團成員交往，其真實身分曝光之後，讓小S以及在場嘉賓全部嚇壞，引發討論。
在近期播出《小姐不熙娣》一集當中，班底「筱筱」透露自己過去曾跟某個韓國男團成員交往，爆紅的年代非常早，當時因為男方來台演出時，透過朋友才認識，後來也持續有聯絡，直到某次飛到南韓去時，兩人也像情侶那樣約會，但由於對方知名度非常高，因此都會選擇較低調的場所出入。
直到某次男友邀約她去夜店，但筱筱害怕一個人，因此拉著姊姊一同前往，結果到場之後，男友在私人包廂整個嗨起來，甚至大方拉著她到舞池跳舞，由於夜店昏暗，民眾也沒有認出男友身份，男友最後直接將她推到音響附近，直接壁咚喇舌、熱吻，甚至拉著她的手就要進廁所去，暗示十足的舉動，讓筱筱因為尷尬而拒絕。
而小S與在場嘉賓聽完全部大驚，急忙想得知男方身份，結果當筱筱小聲的說出姓名後，小與在場嘉賓全部不敢相信的驚呼「哇靠！超紅」、「那麼紅耶？」、「我以後看到他都會想到妳耶！」小S甚至還跪下對筱筱說「請接受我一拜」。
該片段播出之後，立刻引發網友瘋猜，不少人推測「小S認識的韓星不多，如果連她都覺得很紅，而且爆紅年代是好幾年前，加上身材很好的話，就是BIGBANG、SUPER JUNIOR、2PM、東方神起這四團而已」相關討論從節目底下留言、Dcard通通都有許多人討瘋猜，但都沒有得到證實，沒想到因為大S與具俊曄的婚姻，意外拉出來賓與男團偶像過往戀情，成為節目討論亮點。（編輯：張嘉哲）