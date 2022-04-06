曾捲吸毒又賣淫！「太陽花女神」近況曝 爆離開台灣2年
當年因為太陽花學運而爆紅的女神劉依函（原名劉喬安），在過往曾經捲入跨國賣淫風波，後來又被警方抓到持有三級毒品安非他命，接著就默默退出螢光幕前，消失近兩年的她，日前因為生日在臉書上抒發心情，表示已經離開台灣2年之久，並期待最晚年底就能回來台灣。
劉依函表示「兩年不在台灣了，所有的人事物都好想好想，寶貝家人、姐妹們，希望一切順利很快相聚，期待最晚年底就能回家了！」只見照片中的她仍舊留著長髮，棕色系的頭髮搭配上淡妝，看起來神清氣爽，抱著柴犬玩自拍，從文字間透露對於台灣友人以及家人的想念。
至於目前自己所在位置，從打卡地標來看可以發現是在「波士頓」，劉依函說「隻身在外的我生日快樂，兩年不過生日了，回家後一起辦，沒有家人朋友在身邊又疫情肆虐，看到好多開餐飲、服裝的台灣寶貝們也成重災戶，好多人生活受了影響、還錯過了好多家人與姊妹人生中的大事，心中有點沈重，完全不想慶祝也沒有心情玩樂」。
看到疫情肆虐的情況，劉依函也許下自己37歲生日的三個願望，包括「願所有家人朋友還有我自己都平安健康幸福，挺過疫情的影響荷包儘快長大，荷包滿滿」、「願有生之年永遠有顆青春乾淨的心」、「願天災人禍別再擴散蔓延，我們真的需要好消息」。（編輯：張嘉哲）
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