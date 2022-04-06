IKEA情侶「1動作」她看完超想哭！原因曝光　全場飆眼淚

我是廣告 請繼續往下閱讀
豈料當原PO用餐完往旁邊轉過去，卻看到「女生的盤裡都是男生剝下來的肉，然後男生自己啃骨頭」，也讓她恍然大悟「我才發現原來真正感情是相處在細節上，只見他們吃飯不太說話、也不玩手機，只有吃一點飯後停下來聊一下天，就繼續吃他們碗裡的食物，在旁的我突然很羨慕女生碗裡剩下的肉和他們的相處」。
原PO接著說，不知道自己什麼時候可以遇到這樣的人，「默默不語卻懂對方的人，他們的相處在我眼裡看起來是真的很有愛，羨慕死」，而她也在文末補充，「喔對了，突然想發這篇文是因為，我XX剛失戀啦，不說了趕快回家哭」。
貼文一出，掀起熱議，「真羨慕啊！原PO觀察力也很好呢，會找到適合的人的」、「羨慕」、「不要哭啦，懂你的人終會出現」、「剛失戀千萬不要聽情歌跟看到閃光」、「真的，也剛失戀，看到別人都覺得什麼時後才會遇到這樣好的人」、「我男友只會把肉排啃到剩骨頭的廚餘再放到我盤子裡：）」、「不忍噓」。
也有不少網友表示，「失戀還給人曬成這樣，幫你QQ」、「我也失戀了，一起哭」、「上一秒才剛失戀⋯⋯⋯」、「失戀才能清楚自己適合怎麼樣的對象喔（拍拍）」、「給你抱抱！想哭就哭沒關係，還會遇到下段好的感情的喔」。（編輯：郭佩蓉）