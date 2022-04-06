網咖為何能屹立不搖？眾抖「真實理由」：靠它可賺一輩子
隨著科技網路越來越發達，除了人手一支手機之外，家裡人人都有電腦也是非常常見的事情，也因為生活趨勢的改變，進而導致不少網咖消失以及沒落。但你是否發現，時代變遷這麼多年，仍舊有網咖店家存在，甚至生意也是非常的好呢？就有網友討論「網咖為何屹立不搖的優勢」，引發廣大迴響。
原PO在PTT貼文指出「二十年前網咖非常蓬勃，在家用網路ADSL普及後，網咖數少了大半，手機上網手遊型態改變，PC GAME人口越來越少，店數砍半再砍半，本來生意就普普，我家附近一間開了二十年的，網咖都撐不住掛出租了，網咖會不會之後就走入歷史？」
貼文一出，網友紛紛回應「網咖現在主打餐飲，副餐才是PC game」、「吃飯才是重點，順便玩電腦」、「現在網咖已經是去吃飯了，有些飯都比外面好吃....然後順便打電腦」也有內行網友回文提到「仔細去看現在網咖的話，價格通常都包含餐點，而且販賣的食物已經不像從前一樣只有泡麵，現在有炸物、雞排飯、水餃等等，還比外面賣的都要好吃，主要利潤擺在上面，就是複合型網咖餐廳，大家都要吃飯，能賺一輩子的」。
而事實上，過去也有不少YouTube前往現今的網咖，發現現在的網咖不僅提供多樣美食，且料多實在，跟過往網咖只有泡麵、吐司的食物確實大不相同，甚至還有網咖提供住宿服務，民眾只要花錢包夜，價格一個晚上大約落在300元至500元不等，還比一般旅館便宜不少，只能說山不轉路轉，即便科技時代來臨，網咖業者也力求殺出一片天，讓自己得以好好存活，策略也是相當成功。（編輯：張嘉哲）