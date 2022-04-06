麥當勞「1功能」消失！眾臉綠：半年沒用過 真相虧大了
麥當勞在過去推出「麥當勞報報」的APP因為天天有優惠券可以領取，深受民眾喜愛，但從去年9月開始麥當勞報報走入歷史，APP全面升級成不同模式，在當時引發不少網友討論。而近日，就有網友討論「麥當勞APP的點數會不會太雞肋啊？」貼文引發廣大迴響。
原PO在臉書社團「麥當勞速食優惠分享區」貼文指出「最近才剛下載麥當勞APP，結果發現多數都是要用集點的方式來換餐，之前每天都能抽報報優惠券不是嗎？而且三十積分才有一點會不會太雞肋啊？是要集到什麼時候才能換餐點，還是比較懷念以前欸，至少六天都是歡樂貼就有優惠券，現在集點六天也換不到東西啊！」
貼文一出，網友紛紛回應「真的，我已經半年沒使用了」、「從更新之後就沒在用了，懷念我的1元薯餅跟各種買一送一」、「沒在用+1反正就是變相縮水」、「30分積分才能換一點，一天簽到才10分，是要換到民國幾年」、「集那個積分真的會完全沒耐心....」、「覺得集超慢，後面就不用了」。
不過，也有內行網友透露「沒認真在用的人才會覺得難用吧，常常有活動都抽到各種優惠券欸」、「保持習慣每天都上去看，蠻多抽獎活動的，隨便抽一下就有40點能換薯條飲料啥的」、「用半年吃了不知道幾包薯條去了，有活動的時候積分超好拿」、「常常抽到漢堡買一送一啊，每天抽累積點數積分也有優惠券，我覺得頻率不錯」、「每天抽積分，有活動抽到兩次888過，還蠻好抽的，不用的才更虧吧，有總比沒有好」。（編輯：張嘉哲）