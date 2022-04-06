7-11結帳堅持給100元？外國人揭「原因」 店員終於懂了
台灣便利超商密度非常高，由於24小時營業加上應有盡有的特色，成為台灣民眾不可或缺的重要店家。而近日，就有外國人接受訪問時提到「台灣因為中文實在很難學，導致他們去超商時結帳都只會給一百元」其原因曝光之後，讓不少台灣人笑翻，引發廣大迴響。
YouTuber酷的夢近日開創Tik Tok帳號，上傳第一支影片，內容為他接受採訪時透露「台灣的中文真的太難」，酷提到「台灣口音害我的一個地方是，四跟十的發音真的讓我一直被誤會，把它講得太快，放在一句話裡面就完全變得一模一樣」。
而在一旁的台灣人則回應「沒有，一個有捲舌，一個沒捲舌啊」；結果同為外國人的女來賓黑土則直接說「沒有，你們台灣人很多沒捲舌，那是因為妳有捲舌，7-11那個賣咖啡的女生，她都沒有捲舌，所以我現在去都是給100塊，直接給100塊！」
貼文一出，引來不少台灣網友留言「太好笑，直接給100塊XD」、「直接給100塊真的可愛XD」、「難怪我上次跟一個外國人說40塊，他拿一百塊給我，但他手上有一個50啊！還是默默找他60塊XD」、「好吧，正常的，我們有時候真的也講不清楚XD」、「小事情，我每次說7都有人聽成1」、「直接給100我真的笑爆欸，好可愛」、「ok，外國人來台守則，超商只會用一百塊結帳」。（編輯：張嘉哲）