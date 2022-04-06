高雄人北漂「這縣市」他酸鄉下！內行反讚：賺錢機會一堆
許多人離鄉背井「北漂」到都市打拼，就是為了尋求一份好工作，闖出自己的一片天；不過就有一名網友表示，為什麼有高雄人要北漂去苗栗工作，他認為苗栗很鄉下，貼文一出，也有人揭關鍵，大讚「賺錢機會一堆」。
該名網友在PTT以「為何高雄人要跑去苗栗工作？」為題發文，表示他有位親戚的小孩說高雄沒工作，所以跑去苗栗科學園區，說是薪水比較高，但原PO仍抱持懷疑態度「不是吧，苗栗一個落後地方，高雄人還要跑去苗栗工作？不是有台積電要來嗎？怎麼搞到高雄人也要去苗栗了，有卦嗎」？
貼文一出，掀起熱議，「苗栗平均薪資僅次新竹台北，全台第三」、「先說高雄嘴苗栗的勇氣是哪來的？」、「是很多竹科人住頭份拉高的吧？」、「超多，認識的至少5位北漂苗栗的高雄人」、「大學認識的高雄人朋友幾乎都北漂」、「哇X，你怎麼說實話了，高雄人會氣噗噗」、「竟然有人看不起苗栗薪水」、「高雄比較落後吧？窮又常沒電」、「竹南頭份現在房價也不便宜，要25以上了，還有請將竹南頭份正名南新竹，苗栗其他地方一樣鳥」。
其中，也有內行揭關鍵，表示苗栗的竹南、頭份除了有竹南科學園區，也吸收很多竹科外擴的資源，因此工作賺錢的機會也相對偏多，「苗栗近年吸一堆竹科外擴的資源，某些區域工作機會可多的」、「竹南好歹有台積電先進封測廠」、「苗栗國也有台GG」、「頭份早就海放其他縣市了」、「笑死，竹南園區被看沒有」、「有群聯幫忙拉高平均」、「竹南有群聯啊」。（編輯：郭佩蓉）