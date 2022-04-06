女決定「不穿內褲」爽翻！實測曝驚人結局 眾一看全點頭
「不穿內褲的感覺真是太舒服了！」一名女網友在網路上表示，她近期在家為了皮膚過敏而開始嘗試不穿內褲，沒想到一試居然找到新天地，又涼爽又通風，讓她每天都覺得神清氣爽，貼文曝光後立即引起熱議，更釣出許多同好留言支持：「我也是一旦不穿內褲睡覺以後就回不去了⋯因為透氣的感覺真的舒服很多！」
該名網友在Dcard中貼文，她表示因為失業近期時常在家，一開始大腿內側出現過敏，想要加強通風，便決定不穿內褲，沒想到成為習慣後，現在在家不僅不穿，還會張開腿透氣，發現這樣做超級涼爽，也感覺到身體水腫疑似漸漸消失，讓她爽喊：「不穿內褲的感覺真是太舒服了，不只是通風，下半身也神清氣爽的放鬆，推薦給大家。」
貼文一出，釣出許多網友有同感，「洗完澡不穿內褲之後，讓妹妹通風，分泌物少很多」、「我也是不穿內褲派～超讚，這種自由奔放的感覺」、「一回家直接全裸啊，超讚的，大解放就是舒服！前提是一個人住」、「不穿內褲超讚啊，我自己在家都是穿一件寬鬆睡裙，不穿內衣內褲」、「我最近因為感染也不穿內褲，穿棉質長裙不穿內褲好通風涼爽」、「我也是一旦不穿內褲睡覺以後就回不去了⋯因為透氣的感覺真的舒服很多」、「原來可以不穿內褲，以為平常在家一定要穿，我也來加入妳們的裸下半身行列」。
還有網友建議，可以嘗試寬鬆的四角褲，「穿男生內褲超舒服」、「某次穿了寬鬆的男生四角褲後就回不去了，又透氣又不怕完全沒穿妹妹葛到髒東西感染」、「我在房間也都不穿或是穿四角褲通風，反而沒什麼分泌物也不會有味道，台灣真的太潮濕了」、「穿寬鬆四角褲就很舒服」、「只在家穿的話推薦男性四角褲，可以挑服貼的舒服材質」。（編輯：賴禹妡）