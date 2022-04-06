喝手搖飲水果茶竟出現「它」！網一看笑：有產銷履歷保證
台灣手搖飲店相當多，無論冬天或是夏天，來上一杯手搖飲解解渴，還能按照喜歡的口味調製，算是生活中的小確幸。不過日前一對夫妻到手搖飲店點了一杯水果茶，喝到一半發現裡面的蘋果竟然還黏著「標籤」，立刻引起網友討論。
原PO在臉書社團《爆廢公社》發文，表示清明節當天與太太到一間手搖飲店買了一杯水果茶，喝到一半發現裡面的蘋果切片上，表皮竟然還黏著標籤，而太太拿回給店員，店員也只是更換蘋果而已，讓原PO無奈地表示：「你們能接受水果茶裡面的水果有標籤嗎？這樣根本沒洗吧！？」、「換了水果就不會有農藥殘留或其他問題的疑慮嗎？」
原PO事後也補充，其實他只是希望店員能重新做一杯就好，沒什麼特別要求，不過讓他傻眼的是，太太竟然一邊抱怨店家很扯，還繼續一邊喝著水果茶，讓原PO忍不住問道：「那妳不扯嗎，都不怕怎樣喔…還一邊罵一邊喝？」沒想到太太竟然回覆：「你知道為什麼店員會這樣嗎？因為今天是清明節，他可能想祝我清明節快樂」，頓時讓原PO傻眼愣在原地！
網友看了全都笑翻表示，「店員：這叫產地履歷（不對）」「這個太不應該了！一定要有QR扣才能掃碼啊」、「好新鮮」、「多一味」、「有產銷履歷的，值得再來一杯」、「貼紙撕看，看有沒有再來一杯」、「但你老婆好幽默喔」、「如果是進口的，那就是可食用標籤」，另外也有人表示「很懷疑店家有沒有洗，有洗不可能沒看到」、「員工也太懶…」、「不能接受」、「不公佈店家也請跟總公司客訴一下，這樣真的很糟糕」。（編輯：陳珮瑜）