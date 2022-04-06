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超商「i珍食」老撲空！顧客1招有望開罰　網嘆：別逼店員

▲超商即期打折食品活動，受到不少顧客喜愛。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲超商即期打折食品活動，受到不少顧客喜愛。（圖／記者鍾怡婷攝）

編輯中心/綜合報導

2022-04-06 11:03:53

全家、7-11為了不浪費食物，推出微波食品到期前打折出清，更有APP可即時觀看各店特價產品，但近日，卻有顧客發現APP上顯示有特價庫存，到了現場卻找不到該商品，因此便詢問公平交易委員會，得知只要提供相關證據，就有望以「廣告不實」開罰超商。

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▲有顧客發現，APP顯示的特價商品，到了現場卻無法購買。（圖／翻攝自7-11 APP）
▲有顧客發現，APP顯示的特價商品，到了現場卻無法購買。（圖／翻攝自7-11 APP）
根據一名顧客於《PTT》發文表示，針對超商APP顯示有即期特惠食品，到了現場卻常常找不到的情況，原PO已詢問過公平交易委員會，對方回覆該狀況或許可用「廣告不實」一案來開罰。

但公平交易委員會表示，食物的主管機關為衛福部，所以公平會會將此是轉交給衛福部做後續處置，並建議原PO列舉，app顯示有商品，但店面沒有的實例，而原PO實際一星期找三次，且三次APP的庫存與現場都有差異。

原PO表示自己會將APP截圖，並且跟店員確認真的沒有後，將截圖畫面及門市名稱、日期、時間、產品名等資訊，統整後轉交給衛福部，他也呼籲「願意一起列舉的鄉民們， 請跟店員確認過不符後，推文（附圖）告知」。

對此，不少網友卻認為，「問題是即期品先撤下，本來就是為了避免，消費者拿到過期商品」、「手下留情吧！是要偷藏的店員去死是不是」、「有沒有可能撤掉I珍食？感覺好難搞」、「開始打折就馬上下架合不合理不是你消費者說的算好嗎」。

但也有人相當支持，「時段從點8到凌晨3點，你12點提前下架的當然是可以接受的範圍，但8點開始打折你就馬上下架，這就不合理了」、「不可能拿到過期品，鮮食都有條碼管控，收銀機一刷就知道過期」、「太棒了支持樓主快去檢舉」。

實際上依照《全國法規資料庫》，公平交易法第21條，廣告不實是指業者在商品或廣告上，進行「虛偽不實」或「錯誤的資訊」來宣傳，並且這些不實或錯誤的消息，要與消費者「要不要買這個商品」的決定有重要關聯，至於APP與現場商品庫存差異是否能開罰，還有待實際調查後才會有結果。（編輯：鍾怡婷）

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