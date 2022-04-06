超狂！20世紀電梯「沒門缺按鈕」 自動循環根本摩天輪
想要搭乘這款電梯，還得身手矯健的人才行！相信大家都知道，搭乘電梯時要特別小心電梯門開關的瞬間，以免進出時被夾傷。不過國外竟然有一種電梯不僅沒有開關門，也沒有樓層按鈕更不會停止，網友看了全都驚呼：「根本摩天輪！」
根據外媒報導，這種電梯就位在捷克布拉格市議會大樓裡，這個名為「帕特諾斯特電梯Paternoster lift」是在1860年由建築師彼得艾利斯 Peter Ellis所發明的，由於這種電梯沒有開關門，也沒有樓層按鈕，電梯裡兩側都有扶手，全程自動逆時針循環運轉，乘客只要抵達想去的樓層時直接「走」出電梯即可，即使錯過樓層也不必擔心，因為電梯會繞一圈再回到原來的地方。
據了解，這種帕特諾斯特電梯可以載的乘客更多、也更快速，而帕特諾斯特電梯的命名由來，是指電梯在自動循環時，看起來很像信徒在唸佛經時，不停「撥珠」的動作，因此以拉丁語《主禱文》的開頭前兩個字「Pater noster」為名，意思指的是「我們的父親」。
原本帕特諾斯特電梯在東歐國家以及德國相當受到歡迎以及大量使用，不過後來考量到安全性問題，帕特諾斯特電梯在1970年代已停止運作，也有許多人反應這種電梯不太安全，尤其對行動不便的人來說更是危險，因此目前已禁止使用，全世界僅有幾處仍保留下來當作參觀景點使用。網友看了都忍不住表示：「這太酷了」、「好像摩天輪喔」、「感覺很危險」、「有機會要去搭搭看」、「我可以玩一整天」現在一起來看看帕特諾斯特電梯的影片吧！（編輯：陳珮瑜）