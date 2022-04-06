台灣國際級演員是誰？眾全喊「2字」狂讚影帝：真的驕傲
台灣的戲劇、電影近幾年越來越耀眼，也出現非常多優秀的演員，每一人都有自己的風格及特色，不過近日就有網友好奇問「為什麼台灣出不了國際級演員？」貼文曝光後立即引起熱議，許多網友對此不認同，立馬點名影帝張震：「張震，我電影院看沙丘才發現有他！」
該名網友昨（5）日在PTT貼文，他以「為什麼台灣出不了國際級演員？」為題，表示亞洲地區以日韓來比較，隨便都可以說出幾個在好萊塢有曝光度或演技國際級的演員，例如宋康昊、李政宰、河正宇、渡邊謙、真田廣之、栗山千明等，反倒台灣明明也有金馬獎，每年頒獎下來卻都出不了具有國際影響力的演員，讓他好奇問：「這是何解呢？」
貼文一出，網友紛紛留言，「好劇輸出的不夠多，影迷不夠多」、「音樂劇舞台劇也算的話⋯費翔」、「台灣有李安你說CP值怎樣」、「周杰倫啊」、「舒淇啊」、「楊貴媚、舒淇，演技國際級」、「台灣有國際影響力的演員啊，就周杰倫，不能說的秘密風靡亞洲」、「李康生，演技國際級，好幾個影展得獎」。
不過，最多人都點名影帝「張震」，「張震開始有踏入了吧」、「張震演蠻多美國電影的」、「張震啊」、「張震是不存在嗎？」「金城武、彭于晏、張震」、「張震，我電影院看沙丘才發現有他」。（編輯：賴禹妡）