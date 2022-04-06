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印度神童跌落神壇？「預言連錯」被抓包　倒數10天再輸贏

▲印度神童阿南德自從疫情侵略全球之後，多次預言大事件與時機點，在全球聲名大噪。（圖／阿南德YT）
▲印度神童阿南德自從疫情侵略全球之後，多次預言大事件與時機點，在全球聲名大噪。（圖／阿南德YT）

編輯中心/綜合報導

2022-04-06 12:23:47

印度神童阿南德自從疫情侵略全球之後，多次預言大事件與時機點，在全球聲名大噪，但在日前最新預言當中，不僅透露全球4月4日是關鍵性的一天，也點名台灣在四月份要特別注意，包括亞洲地區疫情也恐怕更加嚴峻。不過隨著4月4日已過，台灣當天並未發生大事，在網路上掀起預言連連失誤的討論。

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印度神童日前在個人YT頻道表示，今年4月是特殊星相，因火星與土星相合，對全球來說都不是好預兆，4月第一個關鍵時間為44日，這天過後會讓原本的危機再擴大，而第二個關鍵日則是413日，全球將迎來巨大災難，包括像是豪雨、地震等天災，其中以新冠疫情和經濟將擴大災情，這些都要到5月底、6月才會陸續好轉。

▲印度神童阿南德因近兩年預測國際情勢，不論是疫情或者大事，幾乎都逐漸應驗。（圖／翻攝自Conscience YouTube）
▲印度神童阿南德因近兩年預測國際情勢，不論是疫情或者大事，許多都預言成功，在國際聲名大噪。（圖／翻攝自Conscience YouTube）
但該預言在論壇PTT、Dcard上引爆討論，而持正面意見的人則表示「確實從4月4日開始疫情走揚啊，只說是關鍵日，不是一定發生大事吧」、「我是覺得四月過完大家再來嘴」、「四月四號過後疫情擴大，四月五號破兩百例？我覺得沒啥問題啊」、「疫情真的突然就爆炸啊.....我是沒有很迷信，看一看而已，但人家就有講中啊」。

而持反面意見的網友在4月4日過後，就有不少人跳出指出「他的預言一直都是大面向的......沒中也好幾次了，都只看他有中的」、「他上個月16日說經濟會大崩盤，我媽叫我把股票全賣掉超傻眼，結果是日本一個地震，跟經濟有啥關係？」、「連續失誤都懶得講了，3/16經濟根本沒大崩盤，那天美股、加密貨幣還上漲呢！」、「4月4日根本沒事啊，唯一大事應該是要收假了，很悲傷」、「本來就是無稽之談而已.....他沒中的更多，上個月經濟崩盤、4/4關鍵日都沒中啊」。

而由於阿南德原先預言的3月16日經濟會出現崩盤，但僅在最後日本發生地震；接著點名4月第一個關鍵日落在4月4日，但當天並無發生任何大事，引發其預言失真的討論，而對於他四月預言的第二個關鍵日目前倒數10天，是否會精準預測疫情走向，抑或又是失誤預言，各界都等著看。（編輯：張嘉哲）

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