印度神童跌落神壇？「預言連錯」被抓包　倒數10天再輸贏

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但該預言在論壇PTT、Dcard上引爆討論，而持正面意見的人則表示「確實從4月4日開始疫情走揚啊，只說是關鍵日，不是一定發生大事吧」、「我是覺得四月過完大家再來嘴」、「四月四號過後疫情擴大，四月五號破兩百例？我覺得沒啥問題啊」、「疫情真的突然就爆炸啊.....我是沒有很迷信，看一看而已，但人家就有講中啊」。
而持反面意見的網友在4月4日過後，就有不少人跳出指出「他的預言一直都是大面向的......沒中也好幾次了，都只看他有中的」、「他上個月16日說經濟會大崩盤，我媽叫我把股票全賣掉超傻眼，結果是日本一個地震，跟經濟有啥關係？」、「連續失誤都懶得講了，3/16經濟根本沒大崩盤，那天美股、加密貨幣還上漲呢！」、「4月4日根本沒事啊，唯一大事應該是要收假了，很悲傷」、「本來就是無稽之談而已.....他沒中的更多，上個月經濟崩盤、4/4關鍵日都沒中啊」。
而由於阿南德原先預言的3月16日經濟會出現崩盤，但僅在最後日本發生地震；接著點名4月第一個關鍵日落在4月4日，但當天並無發生任何大事，引發其預言失真的討論，而對於他四月預言的第二個關鍵日目前倒數10天，是否會精準預測疫情走向，抑或又是失誤預言，各界都等著看。（編輯：張嘉哲）