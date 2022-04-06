好市多搶不到雞蛋！男會員PO「千字文」怒轟 下秒臉腫爆
知名美式賣場「好市多」主打多樣化商品及優惠價格，受到不少台灣民眾的喜愛，不過就有一名網友抱怨，他已經連續10次去好市多都買不到雞蛋，和服務人員反應，對方竟說雞蛋是限量的，每卡限購一盒，通常中午前就會完售，建議原PO下次早點來搶，這讓他一聽非常不滿，認為好市多應該要保障會員能夠在商場內買到基本民生用品，沒想到貼文一出，原PO的抱怨文非但沒有受到支持，反被大量網友留言砲轟：「你的意思是內湖好市多發了十萬張卡，為了幫每一張卡準備一盒，一天要進貨十萬盒嗎？」
該名網友在臉書社團「 Costco好市多 商品經驗老實說」中發文，表示自己約兩週去好市多採購一次，不過已經連續10次都沒看到雞蛋了，結帳完畢後詢問服務人員，對方透露「一天進貨量約240盒，每卡限購一盒，一般中午前就會完售」，並建議原PO下次早點來搶。
原PO一聽非常不滿，「我要抱怨的點是，每卡限購一盒，中午前就會完售，那很明顯的是進貨量不足」，強調雞蛋跟牛奶一樣都是日常必需品，而好市多收了會費，就應該要保障會員能夠在商場內買到基本民生用品，「這是賣場的責任，怎麼會叫我早點去搶呢」，認為好市多把「搶不到」的問題歸咎在會員身上，為此還致電到客服反映，並怒喊：「希望好市多賣場看到這篇文，能夠正視這個問題。」
沒想到貼文一出，原PO並未獲得其他網友支持，反被留言砲轟，「你辦會員卡時，好市多有跟你說你要的東西保證你都買得到嗎」、「照你的邏輯，消費者也有消費的責任，你應該要把店內物品清空才對」、「要不要考慮自己養雞」、「我有去學校上課，老師怎麼沒保證我唸我理想學校和科系啊」、「你的意思是內湖好市多發了十萬張卡，為了幫每一張卡準備一盒，一天要進貨十萬盒嗎」、「打那麼多字不如早點起床去買雞蛋」、「到底是誰規定一定商品都不能缺貨？快剪卡去菜市場買」。（編輯：賴禹妡）