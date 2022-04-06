假代匯真詐騙！移工為省匯兌遭同鄉捲走百萬

南投警分局今（6）日偵破1起越南籍阮姓嫌犯詐騙同鄉案，該嫌犯以「快速、低手續費、較優渥匯率」為噱頭吸引移工交付大量現金委託代匯，以此吸金至少逾新台幣200萬元，受害者遍佈台中、南投、彰化等多個縣市。警方訊後依違反銀行法、詐欺等罪嫌將人依法送辦。
我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合媒體報導，該名阮姓嫌犯詐騙技巧高超，以低手續費、優惠匯率來吸引移工，起初先以小額匯款博取移工信任，待移工嚐到甜頭、欲匯出大筆款項時，再捲款逃走。不僅如此，阮嫌還趁著本土疫情升溫之際推出「到府收款」服務，直接到移工工作地點或宿舍收取現金款項，佯稱要避免群聚感染風險，不少被害人剛開始都覺得服務很貼心，直到母國家人打來表示並無收到匯款，才驚覺上當受騙，並報警求助。
南投警分局接獲報案後，立即成立專案小組偵辦，由於阮嫌無固定住處，警方在比對分析上百支監視器影像後，摸清阮嫌出沒地點及行經路線，最終在台中市將人逮捕歸案，訊後將人移送法辦。根據銀行法第29條，若非銀行辦理國內外匯兌業務，可處3年以上10年以下有期徒刑，得併科1000萬元以上2億元以下罰金。
南投警分局長潘仕能表示，轄區涵蓋南崗工業區，外籍移工人數約6400多人，本次詐騙案就有兩名受害者在轄區範圍內，其中一名移工更直接損失100多萬元。他提醒移工若有跨境匯款需求，應循合法管道申請，以免落入詐騙陷阱；遇到詐騙時也絕不要自認倒楣，應勇於報警，讓嫌犯獲得應有的處罰。