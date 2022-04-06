假代匯真詐騙！移工為省匯兌遭同鄉捲走百萬

南投警分局今（6）日偵破1起越南籍阮姓嫌犯詐騙同鄉案，該嫌犯以「快速、低手續費、較優渥匯率」為噱頭吸引移工交付大量現金委託代匯，以此吸金至少逾新台幣200萬元，受害者遍佈台中、南投、彰化等多個縣市。警方訊後依違反銀行法、詐欺等罪嫌將人依法送辦。





我是廣告 請繼續往下閱讀