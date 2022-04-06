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羅智強吹亂一池春水？鄭文燦：民進黨將推最強人選

▲鄭文燦表示，5、6月間針對北北桃三個直轄市，會推出最好最強的人選。（圖／記者李春台攝，2022.04.06）
▲鄭文燦表示，5、6月間針對北北桃三個直轄市，會推出最好最強的人選。（圖／記者李春台攝，2022.04.06）

記者李春台/桃園報導

2022-04-06 17:08:392022-04-06 17:10:43

國民黨台北市議員羅智強今（6）日上午透過臉書宣布正式參選桃園市長，並從即日起辭去國民黨副秘書長的職務。羅智強宣布參選桃園市長，也立即引發桃園地方人士的不同看法，桃園市議會議長邱奕勝、立委呂玉玲、魯明哲都針對羅宣布參選提出想法和意見。桃園市長鄭文燦也表示，民進黨人選將5、6月公布，一定會推出最好、最適合也最強的人選。

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羅智強今天正式宣布參選桃園市長，讓同黨其他呼聲頗高的潛在人選也都對此發表了看法；立委魯明哲今天上午拍攝一段短片表示，「我重申自己不想立委做一半挑戰其他職位，我沒意願，我第一個報名全力輔選」，魯明哲同時強調，目前羅最重要的工作就是，如何爭取長期以來積極耕耘地方的民代和民眾的認同。魯明哲認為羅還有很大的空間。

▲魯明哲點出，羅智強目前最大的挑戰就是要爭取基層民意的認同。（圖／立委魯明哲提供）
▲魯明哲點出，羅智強目前最大的挑戰就是要爭取基層民意的認同。（圖／立委魯明哲提供）
桃園市議會議長邱奕勝也發表了一段簡短聲明表示，每一位符合資格的黨員都有權利參選，對於連日來因參選所導致的問題，他強調全力支持朱主席做法，為避免製造不必要的困擾，目前他選擇少說話，同時尊重黨中央決議及機制，一切以黨中央立場為主，有關羅智強對他的說法，他也表達尊重。


同樣被桃園各界認為參選呼聲很高的呂玉玲則強調，現在最重要是要團結，不是誰出來喊說你要選、我要選，或在外面這樣放話，這樣對黨是傷害，對桃園也是傷害，所以他們希望桃園未來更好，就要團結才能拿下年底勝選。呂玉玲並強調，民調上上下下，她們還沒宣布真正開始起步，還沒有開始拚，如果黨中央要她來參選，她會努力，拚搏，就尊重黨中央的機制。


而身為民進黨選對會一員的桃園市長鄭文燦則表示，選對會會在5、6月之間，針對北北桃三個直轄市的可能人選，一定會推出最好、最適合也最強的人選，最重要的是，要通過民意的考驗，能夠對未來桃園的市政發展有所幫助。

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