羅智強吹亂一池春水？鄭文燦：民進黨將推最強人選

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羅智強今天正式宣布參選桃園市長，讓同黨其他呼聲頗高的潛在人選也都對此發表了看法；立委魯明哲今天上午拍攝一段短片表示，「我重申自己不想立委做一半挑戰其他職位，我沒意願，我第一個報名全力輔選」，魯明哲同時強調，目前羅最重要的工作就是，如何爭取長期以來積極耕耘地方的民代和民眾的認同。魯明哲認為羅還有很大的空間。
桃園市議會議長邱奕勝也發表了一段簡短聲明表示，每一位符合資格的黨員都有權利參選，對於連日來因參選所導致的問題，他強調全力支持朱主席做法，為避免製造不必要的困擾，目前他選擇少說話，同時尊重黨中央決議及機制，一切以黨中央立場為主，有關羅智強對他的說法，他也表達尊重。
同樣被桃園各界認為參選呼聲很高的呂玉玲則強調，現在最重要是要團結，不是誰出來喊說你要選、我要選，或在外面這樣放話，這樣對黨是傷害，對桃園也是傷害，所以他們希望桃園未來更好，就要團結才能拿下年底勝選。呂玉玲並強調，民調上上下下，她們還沒宣布真正開始起步，還沒有開始拚，如果黨中央要她來參選，她會努力，拚搏，就尊重黨中央的機制。
而身為民進黨選對會一員的桃園市長鄭文燦則表示，選對會會在5、6月之間，針對北北桃三個直轄市的可能人選，一定會推出最好、最適合也最強的人選，最重要的是，要通過民意的考驗，能夠對未來桃園的市政發展有所幫助。