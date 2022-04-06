整疊千鈔全毀！她崩潰「開玩高級拼圖」 神猛結局跪了
有些人不習慣將現金存放於銀行，而選擇將其放置家中保存，但若遇到水災、蟲蛀等狀況時，可能會有鈔票破損等風險。對此，就有一名女網友分享，收到客戶拿來一整疊嚴重破損的千元鈔票，讓她決定開始玩起「高級拼圖」，結局更是讓不少人大讚驚呼「超級厲害的！」
有女網友於臉書社團《爆廢公社公開版》上分享，表示近日客戶緊急拿來一整疊嚴重毀損的千元鈔票，向她求助該怎麼復原，她見狀也崩潰直呼「我也想知道怎麼辦！！！」而她在詢問過銀行後，決定開始玩起「高級拼圖」，將面目不堪的鈔票重新拼回來。
從畫面中可見，原PO將每張拼好的千鈔放在白紙上，畫面看起來相當震撼。文末她也分享「所幸還換不少回來」，但亦無奈直呼「拿錢來存不好嗎？為什麼要把錢藏起來？」
此外，原PO在留言區解釋，所做的事與本身行業無關，「只是覺得錢這樣浪費了挺不忍心的，所以幫忙」、「一個老先生也沒辦法這樣拼吧！自己的工作做好，剩餘的時間能幫就幫。」所幸最終在她的幫忙下，將9成的鈔票成功換回來。
貼文一出，讓網友們紛紛傻眼留言，「下次再遇到這類客戶要跟他們說，不想把錢存銀行至少都換成黃金吧...」、「這拼到會眼睛脫窗吧」、「療癒耶～如果是自己的該多好」、「真辛苦！晚上閉眼睡覺會不會夢到一堆鈔票」。
也有人大讚原PO的好心，直呼「你好有耐心喔」、「你真有心，幸好你很有耐心幫忙老先生～超級厲害的」、「這拼的起來你也是高手～看了頭都痛」。（編輯：陳雅雲）