好市多「最危險神物」衝動扛走！他回家崩潰：怎沒制止我
知名美式賣場「好市多」因其商品多樣，且時常祭出會員優惠，近年來深受不少台灣人喜愛。對此，就有網友分享好市多「最危險商品」，而引來眾多老饕秒懂直言「必須要有人制止！」
原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上分享，表示自己是一位提拉米蘇控，近期他在好市多買了一款「冷凍提拉米蘇」，但回家卻讓他驚訝直呼「已將這個列為高度危險食品，一口一口根本難以停止」。
他在文中透露，只要將其拿出來享用，再配上一杯咖啡，一不小心就將半盒吃光了，「價錢也漂亮，比坊間太多名店好吃太多，不推不行。」
貼文一出，馬上釣出螞蟻人們留言，「您這樣形容更是讓人想吃看看這危險物品啊」、「超好吃！！一格一格的很好控量」、「真是太危險了，施主我幫你吃吧XD」、「一瞬間半盒就沒了！ 必須要有人制止！」、「高度危險食物+1，我一個人可以吃掉兩盒」。
但也有人搖頭認為，「螞蟻人吃的，超級甜」、「之前腦弱看到推薦也跑去買，結果甜到爆，連小孩都不吃，媽媽我吃到最後只能丟掉」、「螞蟻人吃的，對不喜甜的是惡夢」、「之前丟掉一盒，不好吃」、「個人只吃1口就…謝謝再聯絡」。（編輯：陳雅雲）