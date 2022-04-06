貼綠營選將看板酸國民黨　牛煦庭：人家一年前就跑初選了

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牛煦庭貼文開場就直指，兩場記者會，血流成河的大場面出現啦！今天來點不一樣的視角，大家參考參考：同時秀出民進黨四名有意參選人的看板，分別是鄭寶清、鄭運鵬、彭紹瑾和黃適卓。牛煦庭指出，民進黨的四個在地選將，「一年前」就開始掛看板、跑「初選」了。
牛煦庭並強調，第一，大家都知道，民進黨初選早就被沒收，民進黨空降強棒的消息也從來沒斷過，但不論民調高低，選將爭取市民支持的行動，沒有停。第二，再怎麼「沒收初選」，民進黨中央也不會直接說：「某某，你民調低，別玩了，我們排除你。」
牛煦庭受訪表示，政黨決定候選人，應該聚焦政策、爭取市民的支持和認同，用「比好」決定誰是強將。國民黨要用放話、拖延彼此的行動、吵架後一個個「排除」候選人，毫無底氣，也沒有和市民對焦的具體行動，這不是好方法。
他還強調，有沒有初選形式不一定。但選將「透過政策主張，爭取市民認同」的「過程」才是重點，大家正大光明的競爭，尊重結果，哪怕過程有火花，都還是能團結。反之，放話、排除，不管最後選將是誰，都必然要背著負面包袱甚至仇恨去打大選，這不是很悲哀嗎？
牛煦庭最後表示，政治到底該是「有拚有機會」，還是「乖乖等機會」，桃園市民都在看。