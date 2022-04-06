COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

貼綠營選將看板酸國民黨　牛煦庭：人家一年前就跑初選了

▲牛煦庭臉書貼出綠營4名有意參選桃園市長的看板指出，民進黨的四個在地選將，「一年前」就開始掛看板、跑「初選」了。（圖／翻攝牛煦庭：全球視野、在地關懷臉書）
▲牛煦庭臉書貼出綠營4名有意參選桃園市長的看板指出，民進黨的四個在地選將，「一年前」就開始掛看板、跑「初選」了。（圖／翻攝牛煦庭：全球視野、在地關懷臉書）

記者李春台/桃園報導

2022-04-06 20:09:09

羅智強今（6）日一早丟出正式參選桃園市長的震撼彈，結果引出國民黨中央對羅「沒收初選」是基於民調低而被排除的說法。無黨籍桃園市議員牛煦庭傍晚在臉書貼出桃園市民進黨四名有意參選桃園市長的看板表示，「民進黨的四個在地選將，『一年前』就開始掛看板、跑『初選』了。」還強調「再怎麼『沒收初選』，民進黨中央也不會直接說：『某某，你民調低，別玩了，我們排除你』」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

牛煦庭貼文開場就直指，兩場記者會，血流成河的大場面出現啦！今天來點不一樣的視角，大家參考參考：同時秀出民進黨四名有意參選人的看板，分別是鄭寶清、鄭運鵬、彭紹瑾和黃適卓。牛煦庭指出，民進黨的四個在地選將，「一年前」就開始掛看板、跑「初選」了。


牛煦庭並強調，第一，大家都知道，民進黨初選早就被沒收，民進黨空降強棒的消息也從來沒斷過，但不論民調高低，選將爭取市民支持的行動，沒有停。第二，再怎麼「沒收初選」，民進黨中央也不會直接說：「某某，你民調低，別玩了，我們排除你。」


牛煦庭受訪表示，政黨決定候選人，應該聚焦政策、爭取市民的支持和認同，用「比好」決定誰是強將。國民黨要用放話、拖延彼此的行動、吵架後一個個「排除」候選人，毫無底氣，也沒有和市民對焦的具體行動，這不是好方法。


他還強調，有沒有初選形式不一定。但選將「透過政策主張，爭取市民認同」的「過程」才是重點，大家正大光明的競爭，尊重結果，哪怕過程有火花，都還是能團結。反之，放話、排除，不管最後選將是誰，都必然要背著負面包袱甚至仇恨去打大選，這不是很悲哀嗎？


牛煦庭最後表示，政治到底該是「有拚有機會」，還是「乖乖等機會」，桃園市民都在看。

不捨羅智強被糟蹋　顏寬恒：別讓國民黨這艘大船破底沈海

羅智強吹亂一池春水？鄭文燦：民進黨將推最強人選

體育專業投身市議員選戰　黎正評要推全民體育

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
帥氣的八大行星！你最期待看到哪顆星球的舞蹈直拍？

帥氣的八大行星！你最期待看到哪顆星球的舞蹈直拍？

繼續作答
即時
推薦閱讀