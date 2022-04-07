小S節目紅到南韓！班底爆「夜店喇舌男團」 韓網瘋猜他
近日大S與具俊曄兩人的台韓情史重逢故事，引發不少人熱議，而小S也不避諱在節目上大聊此事，在《小姐不熙娣》最新一集當中，甚至以「愛，真的需要大S閃婚的勇氣」作為主軸，邀請班底、藝人朋友來大聊感情觀。不料，其中一名班底「筱筱」卻突然公開透露，自己過去曾經和韓國男團成員交往，甚至在夜店與該成員幽會、喇舌等等，讓在場嘉賓全嚇壞，甚至引發南韓媒體大肆報導，台韓兩地都引起騷動。
在近期播出《小姐不熙娣》一集當中，班底「筱筱」透露自己過去曾跟某個韓國男團成員交往，爆紅的年代非常早，當時因為男方來台演出時，透過朋友才認識，後來也持續有聯絡，後來某次男友邀約她去夜店，結果到場之後，男友在私人包廂整個嗨起來，甚至大方拉著她到舞池跳舞，由於夜店昏暗，民眾也沒有認出男友身份，男友最後直接將她推到音響附近，直接壁咚喇舌、熱吻，甚至拉著她的手就要進廁所去，暗示十足的舉動，讓筱筱因為尷尬而拒絕。
而小S與在場嘉賓聽完全部大驚，急忙想得知男方身份，結果當筱筱小聲的說出姓名後，小S與在場嘉賓全部不敢相信的驚呼「哇靠！超紅」、「那麼紅耶？」、「我以後看到他都會想到妳耶！」小S甚至還跪下對筱筱說「請接受我一拜」。
而該集節目撥出後，不僅引發台灣網友瘋猜身分，韓國媒體更直接引用節目內容作為報導，不少韓國網友激動表示「最鍾情於在廁所辦事的那位不就是.....ㄎㄎ」、「啊！廁所大家都知道是哪位吧」、「廁所？ㄎㄎ確實是有聯想到的人」、「就是廁所那位了吧.....」，不過也有人認為「故事是編造的吧？不是非常相信」、「我也與我的偶像談戀愛呀，只是他不知道而已」。（編輯：張嘉哲）