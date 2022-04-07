打龜號8.72秒有多強？現場影片瘋傳 觀眾震撼：車在哪裡
中國網紅杰爺（楊永杰）日前在網路上嗆聲「台灣沒快車」，結果引來台灣賽車教父廖老大不滿，因而改裝奧迪TT RS「打龜號」來一較高下，昨（6）日上午打龜號在台中「風車大道」進行實測，結果三次成績測試都贏過對手，甚至飆出8.72的好成績，讓在場觀眾超嗨，如今觀眾視角的影片在網路上瘋傳，讓不少網友傻眼表示「車子在哪？我眼睛還沒眨就不見了」。
廖老大先前在彰化測試時，從0到100加速測出2.16秒的成績，當時就比杰尼龜「HG杰爺」對手快，這次零四測試，選在「風車大道」進行，三趟測試最快成績為第二趟，為8.72秒，第一趟則為8.91秒，第三趟8.77秒，雖然還未破亞洲紀錄8.62秒成績，但是三趟成績都贏過杰爺的杰尼龜，打龜成功也讓廖老大相當高興！
而在測試完成後，在Tik Tok上也瘋傳多部在現場的觀眾拍攝的影片，只見打龜號從遠方急速行駛過來，結果正當到眼前時，一瞬間就超過，讓不少在場觀眾直呼「X！夭壽勒......這就是8.72秒的威力」影片曝光後，不少網友紛紛回應「傻眼，這個不能眨眼，不然看不到」、「車子在哪啦，我才一轉頭就不見」、「不能眨眼不然看不到」、「真的只有一瞬間＝＝超鬼的」、「真的有夠快，太誇張了」、「打龜成功啦！唯一支持廖老大」。
而對於此次測試的好成績，廖老大也接受媒體採訪透露，每次實測將間隔30分鐘，已將車輛調至最佳狀態， 目前「打龜號」已進行3次測試，3趟都已經贏過對方紀錄，其中最佳成績飆出8.72秒佳績，成功刷下杰尼龜8.93秒紀錄，雖然沒能刷新亞洲紀錄，但2個月後會再嘗試一次，一定可以刷新記錄。（編輯：張嘉哲）