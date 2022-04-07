《一袋米要扛幾樓》奪臺北文學獎現代詩首獎 討論度破表
台北市文化局日前公布第24屆「臺北文學獎」的得獎名單，文學獎尤其是現代詩這項目，一直給外界較小眾的印象，過往得獎作品也少有成為討論話題。但今年的得獎名單公布後卻引發高度關注，現代詩組首獎的得獎作品《一袋米要扛幾樓》，如果你是年輕的網路使用者，一定馬上就能看懂這句話的意思，讓網友直呼笑死，高喊「第一次這麼想讀現代詩！」
臺北文學獎今年的現代詩首獎《一袋米要扛幾樓》，作者是洪萬達，目前作品內容尚未公布，還無法得窺全貌。不過「一袋米要扛幾樓」這句話，其實出自日本知名動漫《火影忍者》角色培因的名台詞「感受痛苦吧」，若將日文發音透過諧音直接變成中文，就轉化成「一袋米要扛幾樓」，而「一袋米要扛幾樓」也成為網路知名迷因空耳梗，頻繁出現在各種創意搞笑作品中。
以此為名的現代詩奪得文學獎首獎，立即引發討論，有鄉民在PTT發文詢問大家，「誰知道那個作者的詩到底寫了些什麼？」笑翻的網友紛紛在底下留言回覆說，「好想看」、「笑死，文學獎也被玩梗」、「感覺會是內文很正經，只在標題藏梗的那種」、「總覺得內文很厲害」、「好奇到底內文寫什麼」。
而貼文更釣出原作者現身說法，雖然礙於規定不能比主辦單位提前公佈詩作內容，但作者解釋這不是一首好笑的詩，透露自己的創作是關於「一袋米要扛幾樓？不過就是延異的薛西佛斯。哪一天才能讓世界感受到痛楚？培因引爆世界的同時是給自己的使命解脫...一袋米要扛幾樓，一個攀爬的過程，以及這樣一個空洞，生命的空洞，台北的空洞。我們就生活在痛楚之中，什麼時候幸福猶末可知」。而作者的回應也迅速被網友推爆，大家紛紛在底下簽到朝聖並祝賀恭喜得獎。（編輯：倪浩軒）