COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

逛好市多見「隱藏秘密」！眾點頭抓包　會員卡永遠剪不掉

▲美式賣場好市多因為物美價廉，加上大份量的特性，成為不少家庭補足日常用品的首選賣場。（圖／記者張嘉哲攝）
▲美式賣場好市多因為物美價廉，加上大份量的特性，成為不少家庭補足日常用品的首選賣場。（圖／記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-04-07 08:40:03

美式賣場好市多因為物美價廉，加上大份量的特性，成為不少家庭補足日常用品的首選賣場。不過，近日就有網友分享在逛好市多時，就意外發現賣場內有許多東西都已經悄悄漲價，讓他直呼吃不消，貼文曝光後，也吸引不少會員出面吐苦水，引發廣大討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在臉書社團「好市多商品經驗老實說」貼文指出「平常去好市多大概都是買幾樣固定的東西，所以售價都還記得蠻清楚的，但是最近發現牛肉、奶油等等東西，竟然都已經漲價了？連衛生紙也有默默的漲.....唯獨不漲的就是薪水啊，真的錢越來越難賺了」。

▲好市多（圖/記者楊智傑攝）
▲網友最近去逛好市多發現許多物品都悄悄上漲，讓他深感吃不消。（示意圖/記者楊智傑攝）
貼文一出，引發不少網友回應「衛生紙有漲價+1」、「之前買過羊肉爐599變成799超驚人....」、「很多冷凍食品都已經漲價了喔，上次去逛就知道了」、「冷凍食品漲很兇啊QQ我最愛的都買不太下手了」、「漲價歸漲價，該買的還是要買啊.....」、「比價之後發現還是比其他通路便宜，我個人就可以接受」、「真的有漲價＝＝連衛生紙、漢堡排都有漲！」、「不只牛肉跟奶油，還有飲品一些都有漲」。

不過，也有內行會員透露「好市多東西本來就會調高調低，都是按照國外物價走吧，要挑對時機去買」、「好市多會漲價，但是不會漲到高於外面價格，讓你會員卡想剪都剪不掉！真的很會」、「不是只有漲價啦，也有降價賣的，多買幾次就知道檔期了」、「上次去買東西時，就有降價的啊，有時候也會有特價，可以多上社團看大家情報」。（編輯：張嘉哲）

好市多「最危險神物」衝動扛走！他回家崩潰：怎沒制止我

好市多搶不到雞蛋！男會員PO「千字文」怒轟　下秒臉腫爆

好市多排免費試飲！男嫌臭不敢喝　員工「神回」電翻全場

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
您怎麼看羅智強宣布參選桃園市長？

您怎麼看羅智強宣布參選桃園市長？

繼續作答
即時
推薦閱讀