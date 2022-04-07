逛好市多見「隱藏秘密」！眾點頭抓包 會員卡永遠剪不掉
美式賣場好市多因為物美價廉，加上大份量的特性，成為不少家庭補足日常用品的首選賣場。不過，近日就有網友分享在逛好市多時，就意外發現賣場內有許多東西都已經悄悄漲價，讓他直呼吃不消，貼文曝光後，也吸引不少會員出面吐苦水，引發廣大討論。
原PO在臉書社團「好市多商品經驗老實說」貼文指出「平常去好市多大概都是買幾樣固定的東西，所以售價都還記得蠻清楚的，但是最近發現牛肉、奶油等等東西，竟然都已經漲價了？連衛生紙也有默默的漲.....唯獨不漲的就是薪水啊，真的錢越來越難賺了」。
貼文一出，引發不少網友回應「衛生紙有漲價+1」、「之前買過羊肉爐599變成799超驚人....」、「很多冷凍食品都已經漲價了喔，上次去逛就知道了」、「冷凍食品漲很兇啊QQ我最愛的都買不太下手了」、「漲價歸漲價，該買的還是要買啊.....」、「比價之後發現還是比其他通路便宜，我個人就可以接受」、「真的有漲價＝＝連衛生紙、漢堡排都有漲！」、「不只牛肉跟奶油，還有飲品一些都有漲」。
不過，也有內行會員透露「好市多東西本來就會調高調低，都是按照國外物價走吧，要挑對時機去買」、「好市多會漲價，但是不會漲到高於外面價格，讓你會員卡想剪都剪不掉！真的很會」、「不是只有漲價啦，也有降價賣的，多買幾次就知道檔期了」、「上次去買東西時，就有降價的啊，有時候也會有特價，可以多上社團看大家情報」。（編輯：張嘉哲）