童年神遊戲「摩爾莊園」回來了！眾一看暴動：小時候愛慘

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貼文一出，掀起熱議，「繼續靠養豬發家致富」、「玩過陸版的，母湯」、「身為元老級玩家覺得童年回來了，之前玩過賽爾號手遊版，結果倒了」、「小時候超愛玩拉姆草坪」、「希望到時候能直接用摩爾號登入」、「！！！超期待」、「大陸版已經出很久了，如果你把它當成養成遊戲大概是能玩，但是前面都蠻無聊的 重複做一樣的事情＝＝」、「好懷念..到現在還記得米米號，特別喜歡玩摩爾愛跳舞」。
其中，還有一位玩過陸服的網友分享心得，「玩過陸服的來說一下陸服心得！前期每天都玩得很開心，做做主線、裝飾家園、沒事釣釣魚、開心農場、摩爾暖暖、餐廳當大廚。但一兩個月過後真的沒什麼好玩的，重複的內容，跑圖很久，沒儲值只能騎著黃色小車車跑，但它速度很慢，前期還能看看風景，後期我只想學會瞬移。之後就是不斷的要你花錢才能買或是抽好看的房子、衣服這樣」。
該名網友接著說，「總而言之就是玩法有點太單一了，但如果你把它當交友遊戲、養老遊戲玩那就還好，它還有推出鄰居模式（但也就只是讓你朋友住在你隔壁，沒有其他功能了） 是說他的餐廳系統很爛，每天只能開兩小時店，也不能佈置餐廳（頂多就是固定的桌子然後你換桌子這樣），不過有一說一，它真的很敢給金豆，我的小屋就是金豆抽扭蛋抽到的。最後～希望台服內容跟用心程度可以比陸服來得更好（雖然可能差不多），畢竟它是我們許多人的童年」。
事實上，臉書粉專《曾經帶給我們歡樂、單純、健康的摩爾莊園》在5日就發文，表示「摩爾莊園手遊將計劃推出台服！依照消息指出，未來將會推出摩爾莊園手遊，對台服感興趣的小摩爾，敬請期待後續情報」。（編輯：郭佩蓉）