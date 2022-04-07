台灣平價咖啡教父是誰？眾答案超意外 它低調超車路易莎
許多人習慣在早上喝杯咖啡來提振精神，而台灣咖啡店眾多，除了單價較高的星巴克備受寵愛外，近幾年來瘋狂展店的路易莎堪稱以黑馬之姿，全台門市超越星巴克。近日，就有網友討論「台灣平價咖啡的霸主到底是誰？」貼文釣出不少人分享心目中第一名，引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「連假結束很需要一杯咖啡醒醒腦，每天就都挑公司最近的便利超商咖啡，711跟全家都喝，就看那天哪家人比較少，今天進公司觀察一下大家，有人買露易莎、Cama咖啡或是捷運站有賣的牌子，好像都有各自擁護者或是喝習慣的，想問問大家覺得最好喝的平價連鎖咖啡是哪間？」
貼文一出，網友紛紛回應「絕對Cama」、「Cama+1」、「Cama真的是不錯」、「Cama算是最便宜的了吧，真的好喝」、「路易莎莊園拿鐵很不錯，一杯95還是100的樣子」、「平價小杯的喝超商，大杯喝Cama」、「威爾貝克好喝」、「威爾貝克還不錯啊」、「Cama跟威爾貝克」、「Cama絕對最好喝啊」、「我覺得伯朗咖啡屌打全部連鎖」。
綜合網友意見，多數人認為在平價咖啡市場最好喝的為「Cama」，因價格相對實惠，雖然店面沒有其他連鎖咖啡多，但品質不錯，不過也有不少網友逗趣表示「我很愛喝咖啡，但是每間喝起來感覺都一樣啊XD」、「我好愛喝咖啡，但喝不出差異，好苦惱XD」、「喝不出來哭哭」。（編輯：張嘉哲）