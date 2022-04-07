打龜號跑8.72秒輸了！「這支」拿出直接贏慘 台人全抖爆
中國網紅杰尼龜「HG杰爺」日前酸「台灣沒快車」，讓台灣賽車教父「廖老大」非常不滿，親自出馬改裝一輛奧迪TT RS，並取名「打龜號」來一較高下，昨（6）日上午打龜號在台中「風車大道」進行實測，三次成績都贏過對手，甚至飆出8.72秒的好成績；不過打龜號這麼快就被打敗了？TCPB局長室端出「這支」直接贏爆打龜號，貼文一出，也讓台人全抖爆。
臺中市政府警察局局長室昨（6）日在臉書粉專《TCPB 局長室》發文並PO出一張對比圖，只見圖片最上方寫著「400公尺最速」，由上而下分別為「43.03秒，400M紀錄保持人，韋德．范．尼凱克」、「13.09秒，旗魚」、「11.07秒，獵豹」、「8.72秒，台灣目前最高紀錄，AUDI TTRS」、「3.69秒，遊隼」和最後的大魔王「約0.00000008秒，超速照相（光速）」。
《TCPB 局長室》則在內文表示，「紀錄是為了被打破而存在；交通規則則是為了你的安全而存在。想要感受風馳電掣的快感，想要打破世界紀錄的榮譽，一定要選擇安全而合乎規範的場地，並遵守相關安全規則及完善的保護措施，市區馬路及高速公路都不是為了競速而存在，畢竟你再快，也快不過測速照相機的光速」。
最後，《TCPB 局長室》也不忘在文末Hashtag「道路交通管理處罰條例」來提醒民眾，「一般道路超速最高罰鍰2400元」、「高快速公路超速違規最低罰鍰3000元以上」、「嚴重超速逾時速60公里以上屬危險駕車最高罰緩24000元」、「此速度表僅是粗算非正確數字」。
貼文一出，掀起熱議，「這種『梗』就對了，簡單明瞭，吸引力夠」、「好厲害」、「難怪我常常覺得收到莫名罰單..原來是閃電俠跑過去」、「最後那個數字讓人噴飯」、「你們忘記把躲在天橋上還有民宅邊的偷拍警察放上去了」、「最速傳說...」、「怕爆」、「意思是廖老大的車速還是拍的到」、「最快還是GTR(亞洲紀錄）」。
另外，也有許多網友稱讚《TCPB 局長室》小編，「這個小編不去業界太可惜了…公務體系的專長就是把智多星變派大星」、「很會跟上時事喔」、「小編文案寫的真好」、「配合時事，又可以強調超速危險性，真的很有才，很棒」、「真的很跟得上時事，有創意」、「小編這個月加薪」。（編輯：郭佩蓉）