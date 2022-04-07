韓劇最頂選哪部？眾人狂推「2010年經典神劇」：從此入坑
近幾年韓劇不斷推出好作品，讓不少台灣民眾開始入坑，甚至紛紛直言「勝過台劇太多」，對此，就有網友好奇發問，哪一部韓劇是最棒的作品？不少人狂推多年前的經典神劇《祕密花園》。
劇迷於PTT發起討論，《愛的迫降》是最頂的韓劇嗎？他表示自己看到玄彬和孫藝珍結婚，又重溫了一次愛的迫降，即便是重新觀看，仍舊再次被精彩的劇情給驚艷，而其中原PO最愛的畫面為，「李正赫送尹世理回南韓，本來說好不能越線，下一秒又衝上前說跨一步沒關係，接著和尹世理接吻那幕，真的拍太美了啦」，最後他也發問，「愛的迫降是最頂的韓劇嗎？還是有更頂的可以推薦？」
對此，不少韓劇粉絲推薦，玄彬另一部巔峰之作《秘密花園》，「秘密花園就贏過它了」、「秘密花園贏太多」、「秘密花園比較好看」、「玄彬的秘密花園更讚」。
《秘密花園》為2010年推出的戲劇，由玄彬與河智苑出演男女主角，在當年以新穎的靈魂互換主軸受到觀眾討論，最後更創下最高收視35.2%的驚人成績。值得一提的是，這部片也是孫藝珍、玄彬最早共同合作的戲劇，雖然孫藝珍僅在完結篇現身客串一小段，但也可算是兩人緣份的開端。
除此之外，劇迷也推薦，「請回答1988」、「更喜歡信號、鬼怪、太陽的後裔」、「信號才是，這個看不下去」、「來自星星的你好看+1」、「主君的太陽，看了這部才開始常看韓劇」。（編輯：鍾怡婷）