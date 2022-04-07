廖老大8.72秒贏了！杰爺偷看「打龜號直播」 嘴硬被抓包
中國網紅杰爺（楊永杰）日前在網路上嗆聲「台灣沒快車」，結果引來台灣賽車教父廖老大不滿，因而改裝奧迪TT RS「打龜號」來一較高下，昨（6）日上午打龜號在台中「風車大道」進行實測，結果三次成績測試都贏過對手，甚至飆出8.72的好成績，讓在場觀眾超嗨，結果，就有網友抓包杰爺偷看打龜號測試直播，還嘴硬在底下嗆聲，引發討論。
廖老大先前在彰化測試時，從0到100加速測出2.16秒的成績，當時就比杰尼龜「HG杰爺」對手快，這次零四測試，選在「風車大道」進行，三趟測試最快成績為第二趟，為8.72秒，第一趟則為8.91秒，第三趟8.77秒，雖然還未破亞洲紀錄8.62秒成績，但是三趟成績都贏過杰爺的杰尼龜，打龜成功也讓廖老大相當高興！
結果就在大家一片歡呼聲之中，就有網友發現杰爺本人也在關注此事，在昨天直播當中偷偷加入直播室觀察試跑紀錄，還嘴硬留言「用嘴造8.72（秒）」、「成績不敢拿出來，你要笑死我」、「沒成績自己喊8.73秒？」；不過，也有網友認為「應該是假帳號吧」、「假帳號吧，他怎可能這麼笨，跑來台灣直播嗆聲」。
由於過去「HG杰爺」曾經對廖老大公開放話，表示最後的輸家要捐100萬元給紅十字會，結果這次光是測試成績就已經先輸，還被打龜號連續三次打破杰尼龜最快紀錄，讓不少網友呼籲「到時候輸了不要忘記捐錢喔！」而在7日凌晨，杰爺也更新Tik Tok頻道，以「不演了」回顧過去他在社群網站上張貼過的文章與照片，還有多張女性照片，但卻未提任何捐錢的事，也未對廖老大打龜號跑出好成績有所點評。（編輯：張嘉哲）