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廖老大8.72秒贏了！杰爺偷看「打龜號直播」　嘴硬被抓包

▲台灣賽車教父「廖老大」在台中高美溼地「風車大道」做0到400公尺加速的實測，以8.72秒成績超越中國網紅「杰尼龜」的8.93秒。(圖／柳榮俊2022.04.06攝)
▲台灣賽車教父「廖老大」在台中高美溼地「風車大道」做0到400公尺加速的實測，以8.72秒成績超越中國網紅「杰尼龜」的8.93秒。(圖／柳榮俊2022.04.06攝)

編輯中心/綜合報導

2022-04-07 11:09:56

中國網紅杰爺（楊永杰）日前在網路上嗆聲「台灣沒快車」，結果引來台灣賽車教父廖老大不滿，因而改裝奧迪TT RS「打龜號」來一較高下，昨（6）日上午打龜號在台中「風車大道」進行實測，結果三次成績測試都贏過對手，甚至飆出8.72的好成績，讓在場觀眾超嗨，結果，就有網友抓包杰爺偷看打龜號測試直播，還嘴硬在底下嗆聲，引發討論。

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廖老大先前在彰化測試時，從0到100加速測出2.16秒的成績，當時就比杰尼龜「HG杰爺」對手快，這次零四測試，選在「風車大道」進行，三趟測試最快成績為第二趟，為8.72秒，第一趟則為8.91秒，第三趟8.77秒，雖然還未破亞洲紀錄8.62秒成績，但是三趟成績都贏過杰爺的杰尼龜，打龜成功也讓廖老大相當高興！

▲台灣賽車教父「廖老大」在台中高美溼地「風車大道」做0到400公尺加速的實測，湧入大批民眾一睹風采(圖／柳榮俊攝2022.4. 6)
▲台灣賽車教父「廖老大」在台中高美溼地「風車大道」做0到400公尺加速的實測，湧入大批民眾一睹風采。(圖／柳榮俊攝2022.04.06攝)
結果就在大家一片歡呼聲之中，就有網友發現杰爺本人也在關注此事，在昨天直播當中偷偷加入直播室觀察試跑紀錄，還嘴硬留言「用嘴造8.72（秒）」、「成績不敢拿出來，你要笑死我」、「沒成績自己喊8.73秒？」；不過，也有網友認為「應該是假帳號吧」、「假帳號吧，他怎可能這麼笨，跑來台灣直播嗆聲」。

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▲網友發現杰爺在打龜號測試直播下留言嗆聲。（圖/廖老大臉書）
由於過去「HG杰爺」曾經對廖老大公開放話，表示最後的輸家要捐100萬元給紅十字會，結果這次光是測試成績就已經先輸，還被打龜號連續三次打破杰尼龜最快紀錄，讓不少網友呼籲「到時候輸了不要忘記捐錢喔！」而在7日凌晨，杰爺也更新Tik Tok頻道，以「不演了」回顧過去他在社群網站上張貼過的文章與照片，還有多張女性照片，但卻未提任何捐錢的事，也未對廖老大打龜號跑出好成績有所點評。（編輯：張嘉哲）

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▲在打龜號試跑贏過杰尼龜之後，杰爺在Tik Tok更新動態，但卻完全無提及此事。（圖/杰爺Tik Tok）

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