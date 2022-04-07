郵局帳戶「突冒3萬元」！男追出原因 都市傳說驗證成功
在現在的年代，一人擁有好幾個銀行、郵局帳戶是非常常見的事情，些許人可能專用幾個帳戶，等到需要那些很少使用到的帳戶時，卻意外發現裡頭有一筆意外之財。近日，就有網友分享自己因為最近需要用到郵局，但也忘記自己是否有開戶，結果後來發現自己有一個舊的郵局帳戶，沒想到打開卻已經有三萬餘元，仔細追查原因之後，讓他笑了出來，貼文引發熱議。
原PO在「Dcard」貼文指出「最近因為需要用到郵局的帳戶，但也不知道有沒有開過帳戶，就想說用數位帳戶來辦看看，結果開戶時，頁面說我有一個舊帳號，會把裡面存款移到我的新帳戶，大概20幾分鐘就辦完了，還蠻方便的，過幾天就收到簡訊開戶成功，於是登入APP看一下自己的帳戶長怎樣」。
「摁？裡面怎麼有三萬多元啊？但我明明印象中沒有在就帳戶存錢」後來原PO仔細追查才想起，小時候媽媽都會說「來你紅包給我，幫你存在郵局」，沒想到真的有存！於是馬上去跪謝母親幫忙存了這一大筆錢，說要請她吃母親節大餐，結果媽媽才震驚說「蛤！你怎麼知道？你覺得很多就好了......其實本來有更多，但前幾個月我跟你爸有拿了一點去投資了，等賺錢再還你」一席話讓原PO哭笑不得，但同時也慶幸多出這一筆錢，直呼可以開心換新手機。
貼文一出，網友紛紛回應「原來真的有媽媽是拿去存喔.....都市傳說是真的」、「別人的媽媽都不會讓我失望」、「長大才發現爸媽說紅包幫你存起來都是騙人的，但學費都是爸媽在繳，所以我覺得也是應該的啦」、「這比口袋發現100元還爽」、「老媽突然自首是怎樣啦！也太可愛XD」、「真不愧是別人的媽媽」、「小時候的紅包真的都是這樣欸，但我媽沒幫我存就是了XD」、「人家都是都市傳說，我的紅包根本鬼故事，自動消失」。（編輯張嘉哲）