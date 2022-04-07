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東南水泥事故影響13萬旅客　高市府委任律師求償600萬

▲東南水泥因進行水泥高塔拆除工程時施工不慎，導致高鐵、台鐵上百班列車班次受到影響，高鐵左營站候車大廳因此擠滿候車民眾。（圖／翻攝畫面）
▲東南水泥因進行水泥高塔拆除工程時施工不慎，導致高鐵、台鐵上百班列車班次受到影響，高鐵左營站候車大廳因此擠滿候車民眾。（圖／翻攝畫面）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-04-07 13:54:16

清明連假返鄉期間，東南水泥因進行水泥高塔拆除工程時施工不慎，導致高鐵、台鐵上百班列車班次受到影響，對此高雄市政府表示，市府除已對東南水泥及炯德營造廠裁處重罰、勒令停業，並依公共危險罪移送法辦外，市府也委任律師，向東南水泥請求民事賠償新台幣600萬。

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▲東南水泥外包商在進行拆除作業時，施工不慎導致台電電塔倒塌，造成雙鐵停駛交通運輸系統受影響。（圖／翻攝畫面）
▲東南水泥外包商在進行拆除作業時，施工不慎導致台電電塔倒塌，造成雙鐵停駛交通運輸系統受影響。（圖／翻攝畫面）
高市府表示，東南水泥本月1日因進行水泥高塔拆除工程時，施工不慎致台電電塔倒塌，造成高鐵主線中斷，台鐵配合搶修執行斷電，總計影響雙鐵上百班列車，影響12.6萬名乘客，根據交通部統計，高鐵有79班列車、11萬4000名乘客受影響；台鐵也估計，有30列次、1萬2000名乘客受影響。

高市府指出，東南水泥導致數萬名旅客行程受有延誤，影響甚鉅，市府在事發當下，立即出動工務、消防、警察、交通、捷運、勞工及環保等相關局處出動支援，除調度轄內客運公司協助雙鐵進行旅客接駁事宜，加開及延長捷運班次，以確保旅客權益，

高市府說明，因此次事件，市府分別支出接駁調度費用、現場協助台電、高鐵搶修及清理等費用，並受有其他損害，求償新臺幣約600萬元，市府對此已委請律師研議依民法第172條、第184條等相關規定提起民事求償，以維護市府權益。

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