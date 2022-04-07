2022大甲媽遶境！ 9天8夜「行程路線、禁忌、防疫」整理

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路線行程表：
去程
起駕：4月8日（五）23：00起駕
第一天：4月9日（六）
台中大甲區大溪北端→清水區→沙鹿區→龍井區→大肚區→彰化南瑤宮（駐駕／過夜）
第二天：4月10日（日）
彰化南瑤宮→花壇鄉→大村鄉→員林市→永靖鄉→北斗鎮→溪州鄉→雲林西螺鎮福興宮（駐駕／過夜）
第三天：4月11日（一）
雲林西螺鎮福興宮→二崙鄉→虎尾鎮→土庫鎮→元長鄉→嘉義新港鄉奉天宮（經北港古香路）（駐駕／過夜）
第四天：4月12日（二）
上午8點在奉天宮舉行祝壽典禮，並駐駕奉天宮
回程
第五天：4月13日（三）
嘉義新港鄉奉天宮→元長鄉→土庫鎮→虎尾鎮→雲林西螺鎮福興宮（駐駕／過夜）
第六天：4月14日（四）
雲林西螺鎮福興宮（駐駕／過夜）→溪州鄉→埤頭鄉→彰化北斗鎮奠安宮（駐駕／過夜）
第七天：4月15日（五）
彰化北斗鎮奠安宮（駐駕／過夜）→田尾鄉→永靖鄉→員林市→大村鄉→花壇鄉→彰化天后宮（駐駕／過夜）
第八天：4月16日（六）
彰化天后宮（駐駕／過夜）→台中大肚區→龍井區→沙鹿區→清水區朝興宮（駐駕／過夜）
第九天回駕：4月17日（日）
台中清水區朝興宮（駐駕／過夜）→外埔區→回駕大甲鎮瀾宮（回駕）
大甲媽遶境禁忌及注意事項：
1．不可穿舊衣，請穿著全新衣物進香。
2．喪家（守喪未滿一年）或坐月子的女性皆不宜參與繞境。
3．沿途戒賭、戒色、戒酒，也不能亂說話。
4．「起馬」後即開始吃素，不得進喪家或「月內房」。
5．孕婦不得鑽轎底，以免胎兒被神轎八卦所傷。
6．持有進香旗或戴有平安符，不得鑽轎以及進浴室、廁所。
防疫規定：
1．隨香客、信徒請全程配戴口罩
2．不鑽轎底、不搶轎
3．提供盒裝餐點，不能邊走邊吃
4．避免群聚休憩
5．疫苗識別證：將統一要求董監事、工作人員及所屬的香頭和團隊，都要完成三劑疫苗注射，才能參加大甲媽祖遶境活動。完成施打三劑疫苗，並下載「數位新冠病毒健康證明」或提供其他疫苗證明，大甲鎮瀾宮會提供「疫苗３OK」的識別證，除了所屬團隊和單位會憑造冊名單發放外，隨行香客可攜帶小黃卡或疫苗施打憑證、身份証件，到特定地點主動索取。
大甲鎮瀾宮也鼓勵信徒，可透過「大甲媽祖APP」線上參與，並且在APP內也推出「遶境護照功能」，走完全程且有開啟APP記錄者，鎮瀾宮將會頒發遶境證書。（編輯：鍾怡婷）