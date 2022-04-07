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2022大甲媽遶境！ 9天8夜「行程路線、禁忌、防疫」整理

▲大甲媽豎起進香的總指揮旗「頭旗」，昭告天下即將出巡賜福。（圖／大甲鎮瀾宮FB粉專）
▲大甲媽豎起進香的總指揮旗「頭旗」，昭告天下即將出巡賜福。（圖／大甲鎮瀾宮FB粉專）

編輯中心/綜合報導

2022-04-07 17:22:362022-04-07 17:53:01

台中大甲媽祖遶境為重要民俗活動，2022年的繞境活動將於8日（農曆三月初八）起駕，4月17日回鑾共9天8夜，快跟著《NOWnews》一起來看路線整理、禁忌、防疫規範！

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起駕、回鑾時間：2022年4月8日晚間11:00，自台中大甲鎮瀾宮起駕，將於2022年4月17日回鑾，總計9天8夜。

▲2022大甲媽祖遶境，去程詳細路線。（圖／大甲鎮瀾宮FB粉專）
▲2022大甲媽祖遶境，去程詳細路線。（圖／大甲鎮瀾宮FB粉專）
路線行程表：

去程

起駕：4月8日（五）23：00起駕

第一天：4月9日（六）

台中大甲區大溪北端→清水區→沙鹿區→龍井區→大肚區→彰化南瑤宮（駐駕／過夜）

第二天：4月10日（日）

彰化南瑤宮→花壇鄉→大村鄉→員林市→永靖鄉→北斗鎮→溪州鄉→雲林西螺鎮福興宮（駐駕／過夜）

第三天：4月11日（一）

雲林西螺鎮福興宮→二崙鄉→虎尾鎮→土庫鎮→元長鄉→嘉義新港鄉奉天宮（經北港古香路）（駐駕／過夜）

第四天：4月12日（二）

上午8點在奉天宮舉行祝壽典禮，並駐駕奉天宮

▲2022大甲媽祖遶境，回程詳細路線。（圖／大甲鎮瀾宮FB粉專）
▲2022大甲媽祖遶境，回程詳細路線。（圖／大甲鎮瀾宮FB粉專）
回程

第五天：4月13日（三）

嘉義新港鄉奉天宮→元長鄉→土庫鎮→虎尾鎮→雲林西螺鎮福興宮（駐駕／過夜）

第六天：4月14日（四）

雲林西螺鎮福興宮（駐駕／過夜）→溪州鄉→埤頭鄉→彰化北斗鎮奠安宮（駐駕／過夜）

第七天：4月15日（五）

彰化北斗鎮奠安宮（駐駕／過夜）→田尾鄉→永靖鄉→員林市→大村鄉→花壇鄉→彰化天后宮（駐駕／過夜）

第八天：4月16日（六）

彰化天后宮（駐駕／過夜）→台中大肚區→龍井區→沙鹿區→清水區朝興宮（駐駕／過夜）

第九天回駕：4月17日（日）

台中清水區朝興宮（駐駕／過夜）→外埔區→回駕大甲鎮瀾宮（回駕）

▲2022大甲媽祖遶境進香路程圖。（圖／大甲鎮瀾宮FB粉專）
▲2022大甲媽祖遶境進香路程圖。（圖／大甲鎮瀾宮FB粉專）
 大甲媽遶境禁忌及注意事項：

1．不可穿舊衣，請穿著全新衣物進香。

2．喪家（守喪未滿一年）或坐月子的女性皆不宜參與繞境。

3．沿途戒賭、戒色、戒酒，也不能亂說話。

4．「起馬」後即開始吃素，不得進喪家或「月內房」。

5．孕婦不得鑽轎底，以免胎兒被神轎八卦所傷。

6．持有進香旗或戴有平安符，不得鑽轎以及進浴室、廁所。

▲ 疫苗三劑施打完成，可至特定地點領取3OK識別證。（圖／大甲鎮瀾宮FB粉專）
▲ 疫苗三劑施打完成，可至特定地點領取3OK識別證。（圖／大甲鎮瀾宮FB粉專）
防疫規定：

1．隨香客、信徒請全程配戴口罩

2．不鑽轎底、不搶轎

3．提供盒裝餐點，不能邊走邊吃

4．避免群聚休憩

5．疫苗識別證：將統一要求董監事、工作人員及所屬的香頭和團隊，都要完成三劑疫苗注射，才能參加大甲媽祖遶境活動。完成施打三劑疫苗，並下載「數位新冠病毒健康證明」或提供其他疫苗證明，大甲鎮瀾宮會提供「疫苗３OK」的識別證，除了所屬團隊和單位會憑造冊名單發放外，隨行香客可攜帶小黃卡或疫苗施打憑證、身份証件，到特定地點主動索取。

大甲鎮瀾宮也鼓勵信徒，可透過「大甲媽祖APP」線上參與，並且在APP內也推出「遶境護照功能」，走完全程且有開啟APP記錄者，鎮瀾宮將會頒發遶境證書。（編輯：鍾怡婷）

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