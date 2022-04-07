全家霜淇淋「最經典口味」？冠軍賣到缺貨 老饕淚求回歸
台灣超商林立，其中「全家便利商店」每次只要推出全新霜淇淋口味，都會在網路上掀起討論，近期全家則與知名YouTuber滴妹的飲料品牌「再睡5分鐘」合作，所販售的4種口味立馬吸引民眾嚐鮮。對此，就有女網友找出全家歷年來期間限定的霜淇淋口味，意外釣出許多忠實顧客分享心目中的「最經典口味」，大讚表示「當年賣到缺貨！」
原PO於Dcard上發文，表示自己調查全家霜淇淋店分佈時，意外在官網上找出全家歷年霜淇淋口味，讓她大讚「超級療癒！看的時候會不自覺選擇自己想吃哪個，然後赫然發現期間限定都過了，而且我還錯過大家說很好吃的起司塔，哭啊」。而在眾多口味中，她則特別點名希望「抹茶口味」能夠重新復活。
貼文一出，隨即引起眾人熱議，「第一代草莓真的好吃，酸甜酸甜」、「超愛彈珠汽水，此生摯愛」、「青森蘋果最高」、「橙香巧克力是絕世經典」、「希望提拉米蘇口味回歸，想再被粉嗆一次」、「被便利商店耽誤的冰淇淋店」、「茶口味都是我的愛，然後拜託抹茶回歸好嗎，之前沒吃到」。
其中最多人點名「鐵觀音口味」，直言「鐵觀音當年賣到缺貨」、「鐵觀音超愛」、「鐵觀音跟泰奶好吃到爆！」、「最愛鐵觀音！」、「鐵觀音超讚」、「鐵觀音、東方美人，支持常駐」。
另外「起司塔口味」也備受老饕們喜愛，「起司塔真的是我吃過最好吃的全家霜淇淋，連最愛的草莓都比不上」、「好懷念起司塔口味」、「最喜歡起司塔」、「突然很想念起司塔…」、「起司塔跟提拉米蘇都超讚的⋯⋯」。（編輯：陳雅雲）