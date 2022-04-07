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7-11「隱藏版零食」現身中部！眾嗨爆扛整包　官方承認了

▲7-11中部門市開賣「隱藏版零食」，隨即釣出老饕大讚「買了超多包！」（示意圖，與本文無關／NOWnews資料照）
▲7-11中部門市開賣「隱藏版零食」，隨即釣出老饕大讚「買了超多包！」（示意圖，與本文無關／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2022-04-07 19:18:402022-04-07 19:19:57

台灣零食琳瑯滿目，不管是在超商、賣場都可看見其身影，而近年來除了有國外品牌外，不少本土商品也推出新品，讓消費者有不一樣的感受。對此，就有網友意外在找到「隱藏版零食」，隨即引起老饕們大讚「買了超多包」，官方也跳出來證實已於康是美限定門市或中部7-11開賣。

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原PO於臉書社團《爆廢公社》上發文，驚訝表示「原來南部也有在賣辣味的科學麵了！」隨即曬出現場照片，從畫面中可見，架上除了一般常見的原味科學麵外，還有不少標榜「香辣口味」的包裝，數量多到疊滿好幾層。

▲網友意外發現科學麵香辣口味的身影。（圖／翻攝爆廢公社臉書）
▲網友意外發現科學麵香辣口味的身影。（圖／翻攝爆廢公社臉書）
貼文一出，隨即引起老饕驚呼，「之前真的只有北部限定販售，我妹回夫家時，還專程扛了一箱回來跟我炫耀」、「這超好吃！！買了超多包」、「吃過了，味道還不錯，但是還滿懷念海苔口味的，跟比較少見的雞汁口味」、「原本是北市限定」。

據了解，統一企業表示，科學麵香辣口味自2021年推出後佳評如潮，現在除了在7-11臺北市特定地區，以及高雄、台南、澎湖部分限定康是美門市販售外，亦開放7-11中部特定地區門市販售，而科學麵香辣風味販售店家皆可在官網上進行查詢，建議民眾購買前可先致電門市詢問。（編輯：陳雅雲）

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