7-11「隱藏版零食」現身中部！眾嗨爆扛整包 官方承認了
台灣零食琳瑯滿目，不管是在超商、賣場都可看見其身影，而近年來除了有國外品牌外，不少本土商品也推出新品，讓消費者有不一樣的感受。對此，就有網友意外在找到「隱藏版零食」，隨即引起老饕們大讚「買了超多包」，官方也跳出來證實已於康是美限定門市或中部7-11開賣。
原PO於臉書社團《爆廢公社》上發文，驚訝表示「原來南部也有在賣辣味的科學麵了！」隨即曬出現場照片，從畫面中可見，架上除了一般常見的原味科學麵外，還有不少標榜「香辣口味」的包裝，數量多到疊滿好幾層。
貼文一出，隨即引起老饕驚呼，「之前真的只有北部限定販售，我妹回夫家時，還專程扛了一箱回來跟我炫耀」、「這超好吃！！買了超多包」、「吃過了，味道還不錯，但是還滿懷念海苔口味的，跟比較少見的雞汁口味」、「原本是北市限定」。
據了解，統一企業表示，科學麵香辣口味自2021年推出後佳評如潮，現在除了在7-11臺北市特定地區，以及高雄、台南、澎湖部分限定康是美門市販售外，亦開放7-11中部特定地區門市販售，而科學麵香辣風味販售店家皆可在官網上進行查詢，建議民眾購買前可先致電門市詢問。（編輯：陳雅雲）