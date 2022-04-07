冬天電費暴漲「比夏天貴」！台電幫揪出吃電怪獸：學到了

我是廣告 請繼續往下閱讀
這讓她更加不解，坦言「奇怪了我每年冬天也是開暖爐，去年跟前年還有開一台除濕機、兩台暖爐，今年只開一台暖爐而已，熱水器也是插電吃瓦斯的，到底哪裡有問題？」
當時貼文曝光後，隨即引起熱議。不過，原PO於4日更新貼文，透露台電所長親自率領一位同仁至住家關心，「讓我深感受寵若驚，剛剛所長幫我確認過電表的狀況也查閱了歷史電費」，而在一連串檢查下，才抓出耗電兇手正是「電暖爐」。
原PO解釋，自家電暖爐一台電功率800瓦，而今年冬天1月初到三月初是最冷時段，「雖然只有開一台，但今年幾乎每天有20個小時上下都是開著，想說只開一台沒什麼，原來更是耗電，800瓦如果開20小時等於一天就要16度的用電，光是兩個月60天一期就要960度的耗電」，小小一台家電持續使用兩個月，用電數字讓她一看驚為天人。
此外，台電還告知她「電度的費用也是與分段累計，電度越高，費用就會加倍再加倍相對的電費就越貴」，最後她也感謝台電的關心，「所長和台電同的都很親切友善，教我怎麼去用瓦數換算一天的用電度數，讓我學到了功課」。
對此，台電於臉書粉絲專頁《台電電力粉絲團》上表示，「用了多少度電，除了要看電器耗電量(消耗功率)，也跟電器的使用時間有關！若一台800W的電暖爐，一天開20個小時，這樣一天就會用掉16度電唷！」提醒民眾若想省電，除了觀察電器耗不耗電之外，「使用時間」的長短也是關鍵，「所以電暖器沒有要吹時，記得要關掉，不要讓它一直開著唷！#省電省荷包也愛地球」。（編輯：陳雅雲）