泡麵袋子打開別丟？「真實用途」不懂吃虧：口感升級10倍
近年來泡麵款式五花八門，讓消費者的選擇十分多樣，而泡麵的包裝方式各有不同，除了有一般常見的袋裝、碗裝，還有方形盒裝或杯麵樣貌。對此，就有一名女網友分享，朋友在煮袋裝泡麵時，不會馬上將包裝袋丟掉，超強用途曝光後，隨即引起眾人大讚「吃起來更香！」
原PO於臉書社團《爆廢公社公開版》上發文，表示自己煮泡麵時，通常不會將袋內剩餘的碎屑留下，也不會將其倒入鍋內一起烹煮。但她指出，友人和她的想法不同，反而會將泡麵包裝袋留下，煮麵時再將袋內的碎屑一同烹煮，讓她傻眼直呼「我朋友倒進去，我森氣氣」。
貼文一出，隨即引起老饕們現身大讚，「屑屑最好吃了」、「倒啊！怎麼不倒！！！」、「當然要阿，吃好吃滿」、「月底了，倒進去吧！」、「會啊，怎可以浪費食物」、「看品牌，維力雞汁麵的碎屑我會直接吃掉」。
甚至還有人分享隱藏吃法，直言「我會等麵裝到碗裡，再把碎屑倒在麵上增加口感」、「不專業，應該等麵煮好撈起來之後，把屑屑灑在麵上拌著吃才香！口感升級超多倍」、「我會撲在碗裡面，等麵好了撈起來，這樣吃起來會有兩種口感，哈哈」。
但也有人搖頭認為，「我也不會倒進去，感覺會壞了整鍋」、「我會單吃掉，不然夾不起來爛在鍋裡也沒用...」、「不會，不喜歡看到散落各處又不能吃的廢物在碗裡，泡麵我只會丟整塊下去」、「我都可以，有朋友不可以接受，他覺得碎麵還不如直接當科學麵吃掉」、「我也不會把麵屑倒進去因為我喜歡吃整條的麵」。（編輯：陳雅雲）