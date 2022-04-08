她拆開充電頭見「恐怖1幕」崩潰！全場也嚇爆：超難發現
感情中最怕遇到的就是恐怖情人，近日就有一名女網友在網路上表示，前男友竟在她的房間放置針孔攝影充電頭，若沒仔細看，外觀根本毫無異狀，因此崩潰喊「到底誰發明這種變態東西！」貼文曝光，不少網友也嚇壞直呼：「吿死他吧，這太可怕了，充電頭蓋子不打開還看不出裡面有鏡頭！」
該名女網友昨（7）日在Dcard中貼文，她日前突然發現，前男友竟在房間內偷藏了具有針孔攝影功能的充電頭，而外觀看起來就與一般的充電頭無異，掀起蓋子才能看到裡頭有非常小的鏡頭，「他是職軍，回部隊居然用這種方式在監視監聽我，可以遠端操控，完全就是個網路攝影機，拔掉還可以繼續錄兩個小時左右」，甚至後續還有其他受害者站出來，坦言也被這名男友偷拍過，因此讓她崩潰喊：「到底誰發明這種變態東西！」
貼文一出，網友也嚇壞留言，「吿死他吧，這太可怕了，充電頭蓋子不打開還看不出裡面有鏡頭」、「針孔也能藏在豆腐頭裡面超級可怕欸」、「好可怕！超難發現的」、「沒特別注意還真的沒有想過裡面會是針孔」、「女生真的必須保護好自己，這真的太恐怖了」、「還好發現了，完全是恐怖情人啊」、「超可怕欸⋯那個蓋子掀起來的時候直接雞皮疙瘩」。
而原PO也透露，目前已對前男友提告，也提醒大家，「可以拿很強的手電筒燈光照看看檢查，有鏡頭的話可能會反光，出門外宿可以把對這床有可能拍的角度物品都拿起來看看有沒有線，或是把擺放物品都轉向看看，確保自身安全喔！」（編輯：賴禹妡）