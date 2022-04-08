男挖出10年前加油發票！見「95加滿」金額傻了：根本天價
許多上班族會騎乘汽機車上下班，因此油價也是大家相當關注的議題，對此就有網友在網路上表示，他從家中挖出10年前加油的發票，發現當時125cc的機車加滿油就要240元，讓他比對現今油價相當吃驚，不過，貼文曝光後，不少人反搖頭點出另一個問題：「那時油價最高，可是通膨也沒這麼嚴重！」
該名網友昨（7）日在臉書「爆廢公社公開版」中貼文，他表示從家裡挖出10年前加油的發票，發現當時騎125cc的機車，95無鉛汽油加滿6.76公升竟要240元，單價就要35.5元，讓他忍不住感嘆：「10年前的油價，真的比現在高。」
事實上，根據經濟部統計，2012年95無鉛汽油年均價約為33.88元，2022年95無鉛汽油年均價則為31.34，另根據台灣中油公司4日公布，目前台灣95無鉛汽油的價格為每公升32.5元。
貼文一出，許多網友感嘆，「2013年油價是歷史最高的時候」、「那時候大學吧⋯沒記錯95最高還有到36/升」、「一樣35塊左右，但10年前的國際油價跟現在的國際油價天差地別」、「那時候在加油站打工，漲0.7塊那天晚餐就不用吃了，直接忙到下班」、「77年在加油站打工時，高級大約17.5元，回不去的輝煌歲月」。
不過，也有網友表示，「那時油價最高，可是通膨也沒這麼嚴重」、「那時油價高，物價也沒有現在誇張，食物價錢漲了就幾乎不跌」、「問題是物價只有一半啊」、「油價有起有跌，但是通膨的快速上升才是最恐怖的」、「其實以物價、薪資所得、通貨膨脹來換算，現在的油價比10年前這個高峰時期油價還便宜許多」。（編輯：賴禹妡）