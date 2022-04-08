廖老大下戰帖了！「破我記錄就捐452萬」 給中國2年時間
台灣賽車教父「廖老大」因為不滿大陸網紅「HG杰爺」嗆聲台灣沒快車，因而改裝奧迪TT RS「打龜號」來一較高下，日前測試時以8.72秒飛快的成績，打破對方8.93秒的紀錄，但對於測試前對方不斷叫囂，打破紀錄後卻默不吭聲的作為，廖老大7日晚間在開直播喊話，表示只要中國車手能在2年內，以和他的同樣條件下打破他的紀錄，他就會捐出100萬人民幣（約新台幣452萬元）做慈善。
廖老大在直播中表示「如果中國車界有人可以跟我用一樣的條件，使用AD TT五缸發動機，並在10台電視台媒體、1萬名觀眾以及10萬名觀看直播的粉絲面前，以政府合法申請的道路上，開出8.72秒以內的成績，那麼我立刻捐款100萬人民幣」，廖老大強調「杰尼龜只給我2個月時間，但我給中國的朋友2年的時間，這個承諾2年內有效！」
而對於當時直播時，「HG杰爺」疑似也在關注該實測，且還留言嗆聲「成績捏造」一事，廖老大也公開自己過去美國車涯紀錄，嗆聲表示「如果你想看到我大陸的車涯影片，我可以公開給你沒問題，請你先將你的車涯成績先給大家看清楚，8.93秒是你先創下來的，你是不是應該先公告給大家？每個人都知道你這8.93秒是造假的」。
廖老大的霸氣喊話，也讓不少網友湧入支持，認為廖老大非常大器且勇於接受挑戰，至於先下戰帖的「HG杰爺」，由於先前曾嗆聲廖老大，要求輸家要捐100萬元給紅十字會，結果這次光是測試成績就已經先輸，還被打龜號連續三次打破杰尼龜最快紀錄，但本人一直未對此事做出回應，反而是在打龜號測試結束後當天，在Tik Tok頻道以「不演了」為題，回顧過去他在社群網站上張貼過的文章與照片，還有多張女性照片，但卻未提任何捐錢的事，讓不少網友批評「根本是輸不起！」（編輯：張嘉哲）