25歲妹「存款沒百萬」遭男友嫌！網見1細節卻跪：真強者
學會投資理財的第一步就是先懂得掌控收支、存錢，不過就有一名女網友表示，她才剛滿25歲，月薪35K，目前存款有將近90萬，卻因此被男友嫌棄不會存錢，忍不住大喊委屈，貼文曝光後，不少網友見原PO的存錢能力，反而大讚：「覺得月薪35000可以每個月存2萬到2萬5很厲害欸！」
該名網友在Dcard中貼文，她以「25歲還沒存到100萬被男友說不會存錢」為題，表示曾經和男友聊過買房話題，兩人說好一起存錢，而她上個月剛滿25歲，月薪35K，每個月都會盡量存20-25K左右，再加上額外投資，目前存款為80到90萬，不過男友得知後，竟說「怎麼這麼少，現在年輕人怎麼都沒在存錢」，雖然男友身上存款的確有200到300萬，不過態度卻讓原PO相當不滿：「火立刻衝到頭頂，每天努力帶便當省錢，不敢亂買化妝品保養品的我算什麼。」
貼文一出，網友紛紛留言安慰，「這樣會省錢的女友不多了，我也好想遇到」、「以這個世代來說，妳這個存款已經非常高標了吧」、「我25歲才畢業工作，原來社會標準這麼嚴格」、「我覺得25歲這樣超強」、「其實妳已經很了不起了、存錢難，尤其25歲可以存到這個數目已經不容易了」、「25歲能存到這個存款已經很厲害了，我25歲時也沒有存那麼多」。
也有網友指出，「覺得月薪35000可以每個月存2萬到2萬5很厲害欸」、「一個月開銷一萬到一萬五已經很省了！我很努力想壓到這樣（不含孝親費等等必要支出）都辦不到」、「一個月能存20到25K很厲害！」「其實每月可以存這麼多已經很不容易了」（編輯：賴禹妡）