全家霜淇淋超夯！買「這支」最賺吃20分鐘　打折神招曝光

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其中，最受大家歡迎的就是「棉被午茉綠」口味的胖胖版，因為奶蓋以及午茉綠的搭配，霜淇淋擠出來呈現胖胖冰的模樣，看起來就比餅乾的面積還要大，甚至有些店員直接擠了三圈、四圈之多，讓本來份量看起來非常足的胖胖冰更加大視覺效果，也有不少網友笑稱「這一支我直接吃20分鐘」、「不誇張，直接坐在這全家狂吃20分鐘XD」。
另外，也有不少網友透露「我都用全家APP先買，他們都會有活動，每次都撿到便宜」、「那天逛APP剛好看到五支168的，一支變33元就買了，原本45元吧」、「APP好用+1，上面優惠真的好多喔，好險有買到五支」原來，在這波霜淇淋口味推出前，全家就在自家APP上放上活動，限時一天「五支霜淇淋168元」，結果太多人不知道因而錯過，下次大家可別忘記仔細關注APP內的優惠啦！
而這次聯名的再睡五分鐘x全家霜淇淋，5日已經在全台有霜淇淋販售的全家開賣，不過由於這是全家史上第一次同時推出4款口味，且又分成一般版與胖胖版，每間門市又因為霜淇淋機有單孔及雙孔之分，據了解，單口味店專賣「日安紅濃茶歐蕾」、雙口味店則販售「棉被厚奶蓋」、「午茉綠」、「棉被午茉綠」；另外如果想吃網友最推薦的胖胖版霜淇淋的話，則還必須到圓滾滾販售店，最簡單的方式就是透過「霜淇淋地圖」查詢，可以快速找到符合條件的門市囉！（編輯：張嘉哲）