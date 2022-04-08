家樂福「隱藏服務」躲2年現身！婆媽愣爆：比好市多還強
台灣的連鎖賣場眾多，除了近幾年超夯的美式賣場好市多之外，也有老字號的「家樂福」與其競爭，往往民眾在選擇賣場時，都會針對商品的CP值以及服務來抉擇，各有不同的受眾。而近日，就有網友分享自己去逛家樂福時，被一塊公告吸引過去，結果仔細一看讓她驚呆，貼文引發廣大迴響。
原PO在臉書社團「家樂福商品經驗老實說」貼文指出「水果、養樂多、麵包......下次會給什麼啊？當孩子真好，大人的份呢？」只見貼出的照片中，公告上寫著「孩子的麵包！當您購物時，您的小孩可以享用好吃的現烤麵包」由於是免費的，讓原PO感到相當驚訝。
貼文一出，網友紛紛回應「真是佛心，值得推薦，請留給有需要的人」、「這服務會不會太好＝＝我怎麼沒看過」、「老天鵝！竟然還有這種服務」、「重點是免費的麵包欸！好厲害，比好市多還強」、「家樂福這樣真的很讚耶」、「這個真的有讚到欸，類似糖果給小孩的概念」、「設施很棒，但請留給需要的媽媽，超貼心的」。
事實上，家樂福推出這個「孩子的麵包」已經許久，例如家樂福內壢店近兩年就常常在臉書貼文提到，一直以來都有準備「孩子的水果」以及「孩子的麵包」，這是貼有搗蛋鬼貼紙的小香蕉、麵包，有時候會有橘子或者小番茄，是用來安慰小朋友因購物時間較長的不耐喔！而且這些都是免費的，雖然不是無限量的贈送，就是類似安撫小孩的關心方式，獨特服務讓不少網友大讚「真的太貼心了QQ」、「好貼心的設計，下次來朝聖」。（編輯：張嘉哲）