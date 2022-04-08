COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

家樂福「隱藏服務」躲2年現身！婆媽愣爆：比好市多還強

▲家樂福屬於台灣老字號的大賣場，物美價廉的特色，也是台灣人喜愛的賣場之一。（示意圖／記者劉雅文拍攝）
▲家樂福屬於台灣老字號的大賣場，物美價廉的特色，也是台灣人喜愛的賣場之一。（示意圖／記者劉雅文拍攝）

編輯中心/綜合報導

2022-04-08 10:49:54

台灣的連鎖賣場眾多，除了近幾年超夯的美式賣場好市多之外，也有老字號的「家樂福」與其競爭，往往民眾在選擇賣場時，都會針對商品的CP值以及服務來抉擇，各有不同的受眾。而近日，就有網友分享自己去逛家樂福時，被一塊公告吸引過去，結果仔細一看讓她驚呆，貼文引發廣大迴響。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在臉書社團「家樂福商品經驗老實說」貼文指出「水果、養樂多、麵包......下次會給什麼啊？當孩子真好，大人的份呢？」只見貼出的照片中，公告上寫著「孩子的麵包！當您購物時，您的小孩可以享用好吃的現烤麵包」由於是免費的，讓原PO感到相當驚訝。

▲
▲家樂福部分形象概念店設有「孩子的麵包」、「孩子的水果」專區，安撫因為長時間購物待不住的小孩，讓婆媽狂讚。（圖/家樂福內壢店臉書）
貼文一出，網友紛紛回應「真是佛心，值得推薦，請留給有需要的人」、「這服務會不會太好＝＝我怎麼沒看過」、「老天鵝！竟然還有這種服務」、「重點是免費的麵包欸！好厲害，比好市多還強」、「家樂福這樣真的很讚耶」、「這個真的有讚到欸，類似糖果給小孩的概念」、「設施很棒，但請留給需要的媽媽，超貼心的」。

事實上，家樂福推出這個「孩子的麵包」已經許久，例如家樂福內壢店近兩年就常常在臉書貼文提到，一直以來都有準備「孩子的水果」以及「孩子的麵包」，這是貼有搗蛋鬼貼紙的小香蕉、麵包，有時候會有橘子或者小番茄，是用來安慰小朋友因購物時間較長的不耐喔！而且這些都是免費的，雖然不是無限量的贈送，就是類似安撫小孩的關心方式，獨特服務讓不少網友大讚「真的太貼心了QQ」、「好貼心的設計，下次來朝聖」。（編輯：張嘉哲）

逛好市多見「隱藏秘密」！眾點頭抓包　會員卡永遠剪不掉

衝好市多見「一人一罐」女驚呆！會員抖出真相：內行都知

全家霜淇淋超夯！買「這支」最賺吃20分鐘　打折神招曝光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
您認同周春米是勝過莊瑞雄和鍾佳濱的最佳人選嗎？

您認同周春米是勝過莊瑞雄和鍾佳濱的最佳人選嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀