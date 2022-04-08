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泡麵「3大吃法」瘋傳！網意外最愛這款　金城武吃法秒GG

▲泡麵因為有便利且便宜的特性，成為不少人正餐以及宵夜的首選，而吃泡麵的方式百百種，你最愛的是哪種吃法呢？（示意圖／記者張嘉哲攝）
▲泡麵因為有便利且便宜的特性，成為不少人正餐以及宵夜的首選，而吃泡麵的方式百百種，你最愛的是哪種吃法呢？（示意圖／記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-04-08 11:23:32

泡麵因為有便利且便宜的特性，成為不少人正餐以及宵夜的首選，而吃泡麵的方式百百種，有人是以碗裝泡麵沖泡熱水直接吃，也有不少人用鍋爐烹煮，加入自己愛的食材，煮起來就跟滿漢大餐一樣。近日，就有網友分享自己最喜歡吃泡麵的獨門泡法，意外掀起討論，釣出不少人分享，認為泡麵最好吃的方式。

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原PO在臉書社團「爆廢公社」貼文指出「關於泡麵，每個人都會擁有自己的獨門泡法，但我個人是都不會加油包，很素的吃，朋友都說我這樣吃非常怪，想問看看大家有什麼不一樣的吃法嗎？」只見貼出的照片，原PO吃碗裝泡麵卻沒有加入調味油包，一碗清淡的湯麵就讓他非常滿足。

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▲網友分享自己的獨門泡面吃法，即是不加入調味油包，只吃清淡的湯麵。（圖/爆廢公社）
貼文一出，網友紛紛回應「我覺得乾吃最好吃XD」、「統一肉燥乾吃超猛的....還有肉骨茶也是」、「我也是統一肉燥當乾麵吃，超香的」、「統一肉燥乾吃超級狂....很有飽足感XD」、「金城武的方法最好吃」、「我都泡乾的，水倒掉後再加醬包，泡乾的吃」、「把湯麵泡成乾麵吃，加入調味包攪拌，超好吃」、「不加油包，就買便宜的科學麵和統一脆麵就好了啊」、「你比較適合吃科學麵XD我是愛乾吃的」、「泡麵之神金城武教的要聽啊」、「統一肉燥麵加油包加胡椒，但是不加水，揉成碎塊吃」。

綜合網友意見，榮登網友最強泡麵吃法竟然是「不泡，直接像科學麵一樣加入調味包乾吃」，最推薦的口味是統一肉燥系列；而接著備受好評的則是「將湯麵的泡麵泡成乾麵」，例如滿漢大餐在泡完麵之後，再倒入調味料包以及肉包攪拌。

至於前一陣子瘋傳的「金城武吃法」，由於是在金城武出演電影《喜歡你》的片段，劇中追求泡麵完美比例的他透露應該要「先煮麵！」接著等待三分鐘之後，將調味包一一樣加入瘋狂攪拌，接著完成後馬上倒熱水，再等待三分鐘之後，加入八分滿的熱水等待三分鐘，當時不少網友實測之後有人認為麵有變Q，但也有網友後來實測之後發現麵泡太久直接爛掉，不推薦此吃法，苦笑「電影終究只是電影」。（編輯：張嘉哲）


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