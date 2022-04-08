泡麵「3大吃法」瘋傳！網意外最愛這款　金城武吃法秒GG

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貼文一出，網友紛紛回應「我覺得乾吃最好吃XD」、「統一肉燥乾吃超猛的....還有肉骨茶也是」、「我也是統一肉燥當乾麵吃，超香的」、「統一肉燥乾吃超級狂....很有飽足感XD」、「金城武的方法最好吃」、「我都泡乾的，水倒掉後再加醬包，泡乾的吃」、「把湯麵泡成乾麵吃，加入調味包攪拌，超好吃」、「不加油包，就買便宜的科學麵和統一脆麵就好了啊」、「你比較適合吃科學麵XD我是愛乾吃的」、「泡麵之神金城武教的要聽啊」、「統一肉燥麵加油包加胡椒，但是不加水，揉成碎塊吃」。
綜合網友意見，榮登網友最強泡麵吃法竟然是「不泡，直接像科學麵一樣加入調味包乾吃」，最推薦的口味是統一肉燥系列；而接著備受好評的則是「將湯麵的泡麵泡成乾麵」，例如滿漢大餐在泡完麵之後，再倒入調味料包以及肉包攪拌。
至於前一陣子瘋傳的「金城武吃法」，由於是在金城武出演電影《喜歡你》的片段，劇中追求泡麵完美比例的他透露應該要「先煮麵！」接著等待三分鐘之後，將調味包一一樣加入瘋狂攪拌，接著完成後馬上倒熱水，再等待三分鐘之後，加入八分滿的熱水等待三分鐘，當時不少網友實測之後有人認為麵有變Q，但也有網友後來實測之後發現麵泡太久直接爛掉，不推薦此吃法，苦笑「電影終究只是電影」。（編輯：張嘉哲）