上班4小時不見人影？老闆見「理由」氣暈：月領5萬來搞事
一般來說，剛獲得新工作的員工在上班初期都會繃緊神經，盡快讓自己適應新的環境，不過一位網友卻分享，某個新人在到職第四天，因為「睡過頭」，上班時間已經過了4小時還不見人影，傳訊息關心後，對方態度更是令她傻眼，貼文引發熱議。
原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」發文指出，自己從事汽車美容的行業，近日收了一個新人，「他禮拜六第一天上班，星期日、一是店休，禮拜二上班遲到」怎料今天上班又睡過頭，原PO指出，對方原本13:00上班，睡到快15:00醒來，打電話說要上班，結果17:00都沒看到人。
隨後附上兩人對話內容，只見員工表示自己打電話就是要告知睡過頭，原PO在17:00過後詢問「怎麼還沒過去？你以前工作都這樣？」結過對方竟回覆「對，我會因為睡死沒去上班」，如此無禮的態度，令她怒斥「這種工作態度好厲害，睡過頭一句道歉都沒有，講的名正言順的樣子實在太帥氣了！根本男人中的男人，可能嫌一個月不加班台幣五萬太少」。
貼文一出，網友紛紛留言「傻眼，現在很多這種工作態度的」、「扯爆，遲到還不來，我提早半小時來上班的不就白癡」、「乾脆讓他睡店裡好了」、「事業做多大到，連下午1點的班還能睡過頭」、「他都不擔心自己沒飯吃了，反正睡覺就可以過日子，不用替他擔心」、「很多這樣的，面試很正常，開工就搞事」、「留下來也是不定時炸彈，就讓他離職再找人吧」。（編輯：張志浩）