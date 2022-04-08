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後悔太早吃藏壽司！老饕揭「理由」　內行秒懂：錯過超虧

▲藏壽司以吃滿五盤就能玩扭蛋的機制，深受不少喜愛迴轉壽司的老饕。（圖／記者賴禹妡攝）
▲藏壽司以吃滿五盤就能玩扭蛋的機制，深受不少喜愛迴轉壽司的老饕。（圖／記者賴禹妡攝）

編輯中心/綜合報導

2022-04-08 12:03:17

日本壽司向來深受不少台灣人喜愛，近年來更有不少知名迴轉壽司品牌進駐台灣，而每間店特色不同，例如爭鮮主打最平價的路線，而藏壽司則是以轉蛋等等，吸引不同取向的顧客。而近日突然出現大批網友在藏壽司官方臉書下哀嚎表示「太早去吃藏壽司」，其原因曝光之後，引發廣大討論。

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藏壽司近日在官網宣布「超人氣蠟筆小新扭蛋就在藏壽司！媽媽你回來了！」結果貼文一出，吸引不少網友傻眼表示「修蛋幾咧....昨天才剛去吃，錯過了＝＝」、「不對啊！才剛吃完，是又要引人犯罪了QQ」、「記錯時間，昨天扭出來不是蠟筆小新，想哭」、「太早吃了啊啊啊啊！藏壽司的價位不能連續吃啊」、「嗚嗚前幾天難得奢侈一餐，結果錯過了啦！好虧喔」

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▲藏壽司推出新版「蠟筆小新」扭蛋，在社群引發廣大迴響。（圖/藏壽司臉書）
原來，藏壽司從4月8日起開始推出「蠟筆小新聯名扭蛋」，只要吃滿五盤壽司就能夠轉蛋一次，有機會獲得14款最新的蠟筆小新周邊商品，但由於藏壽司價格算是偏中高價位，且轉蛋也是機率問題，並不是每次投入五個盤子就一定會中，不少人費了好大功夫狂吃15、20盤才轉到一個，結果因為活動推出前就去吃，近期要再吃錢包有點難負荷，才引發崩潰留言串，掀起話題。

不過，錯過的人也不用太擔心，藏壽司這波活動期限非常長，從即日起到6月2日都是活動期間，只要吃滿五盤就能獲得一次轉蛋抽獎機會，獎品除了基本款13種吊飾、胸章、橡皮擦以外，還有一款獨家蠟筆小新店長的吊飾，堪稱是500個扭蛋中只會出現一個的特別款，熱愛蠟筆小新的動漫迷們可別錯過囉！（編輯：張嘉哲）

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