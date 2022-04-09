奇葩面試官狂勸「該減肥」！遇到怪老闆 專家教這樣回擊
求職面試時，大多數的應徵者都是戰戰兢兢，就深怕有哪一句話沒應對好就失去工作機會，但如果面試官討論的問題根本與工作無關，還講一些跟個人外表有關的內容，那該怎麼辦？有一名女性求職者日前在104職涯診所發問，去面試一個行銷工作卻遇到奇葩老闆，才剛自我介紹完就開始討論他的身材，「看起來漂漂亮亮的，就只差身材比較肉，如果能再瘦五公斤就完美了！」當下讓她非常的不舒服。對此104人力銀行人力資源處協理江錦樺提醒，這位面試官的作法已經違反《就業服務法》的規定，求職者不只可以拒絕回答，還可以向地方主管機關申訴。建議求職者如果碰到類似狀況，當下應該委婉告知拒答，事後也可以找該公司的人資單位反映這樣的狀況，請該公司必須約束主管的行為。
該名網友貼文指出，當聽到面試官討論減肥的事情時，當下已經很不想講，「但那位怪老闆還在那邊講不完，各種好言相勸的要我減肥。最後甚至還說，如果我答應到職第一個月就減肥瘦3公斤，他現在就直接錄取，還幫我加薪5000元...」網友痛批，這真的是刷新我三觀，後來只好用各種理由找藉口離開了。但走的時候整個人氣到發抖，到現在回想起來都還是很生氣。
這則貼文出來後，不少網友都勸原po要去申訴，且這種公司千萬不能去！「看當時有沒有留下紀錄、錄音或者是人証等等，有的話就可以投訴他，否則下次遇到這樣的狀況，就直接訓斥他這問題和工作無關，以及保護自己，因為這樣的公司就是錄取了也不需要去。」、「叫主管證明身材跟業績有差！如果主管身材很肥就直接嗆爆他，如果很瘦就噹他業績有很好嗎？」
江錦樺表示，依照《就業服務法》規定，雇主對於求職者或雇用員工，不得以外貌、五官等予以歧視，如果求職者碰到類似撞狀況，當下應該直接明白的告訴對方不願回答，且面試官如果是這樣的素質，代表公司環境中很可能存在歧視，求職者必須認真思考是否真的要接受這份工作。
江錦樺強調，求職者如果在面試時碰到不當對待，除了當下保持鎮定、確保安全離開之後，可向地方主管機關提出申訴；如果面試官是單位主管，也可以直接向該公司的人資單位提出檢舉，明白說明面試官不得體的地方，該公司有義務糾正這樣的行為，以免更多面試者受害。