台式麵包王者是哪款？蔥花口味才奪第2 冠軍史上最強
麵包不分男女老少都相當愛吃，其中台灣創造了許多獨特口味，廣受老饕們喜愛。對此，有女網友好奇詢問「喜歡吃哪款台式麵包？」而引來眾人曝光心目中的答案，其中蔥花口味才奪第2名，冠軍則被稱作史上最強！
原PO於PTT WomenTalk板上發文，其列出多種經典台式麵包，包括奶酥麵包、金牛角麵包、肉鬆麵包、奶油香蒜麵包、起司熱狗麵包、菠蘿麵包、蔥花麵包、克林姆麵包等，好奇詢問「妳喜歡吃哪一款台式麵包？」
問題一出，隨即引起鄉民們熱議，「超愛克林姆麵包」、「最愛椰子跟奶酥～大推～雖然很肥」、「好難選，我選紅豆跟奶油香蒜啦！」、「有美乃滋跟小熱狗的餐包！」、「髒髒包、巧克力田螺」、「扁扁的玉米（加一點火腿）美乃滋麵包～現在好難買到」。
綜觀所有留言，其中「肉鬆麵包」得到最多人喜愛，「台式最好吃=肉鬆蔥花美乃滋」、「肉鬆麵包，那上面的美奶茲真是讓人欲罷不能」、「最愛肉鬆麵包，花生夾心或蔥花口味也不錯」、「絕對是肉鬆，史上最強」、「海苔肉鬆麵包讚」。
再來，則由「蔥花麵包」奪得亞軍，直言「蔥花讚讚」、「只吃蔥花和炸彈」、「覺對是蔥花肉鬆卷，不要有蛋皮的，超讚！」、「蔥麵包、花生麵包」、「絕對是蔥花」。（編輯：陳雅雲）