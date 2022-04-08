厚片吐司中間「卡一根」！網讚爆真實功能 早餐店學起來
台灣美食文化多元，除了晚上的夜市之外，早上的早餐店選擇也非常多變，滿街中式、西式的類別任君挑選，其中「厚片吐司」就是許多人的最愛，而不少人也發現，店家會在厚片中間插上一根牙籤，對此網友也將它的真實用途揭開，並強調，不插上去就會釀成悲劇，話題引發熱議。
一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文提到，自己某天買了花生厚片想吃，餐點到手後，竟然發現店家是用紙袋來包裝厚片，結果原PO撕開袋子後，發現厚片上的花生醬，幾乎全部沾黏在紙袋上，頓時讓餐點賣相大減，她也只能無奈的表示「誰叫你花生厚片用紙袋裝的？」
貼文和照片曝光後引發熱議，網友們紛紛留言「厚片應該要用盒子裝吧」、「這跟幫小baby換尿布的感覺好像啊」、「我以前都覺得為什麼要用盒子裝，好浪費。現在知道了，謝謝」、「看來能硬舔乾淨了」、「我也遇過，怎麼會用紙袋裝厚片！店家連這都要省」、「都市傳說，消失的花生醬」、「看的好生氣，強迫症發作了」。
此外，也有網友認為，其實除了用盒子外，還是可以用袋裝方式處理，但應該在厚片中央插上竹籤或牙籤，藉此阻隔果醬和袋子的直接接觸，「店家要插一根牙籤啦…就不會黏著了」、「中心點往袋口一點，插一根只有一邊尖的那種竹籤就好了」、「我們附近早餐店會用木牙籤抵著紙袋」、「這就是不用竹籤釀成的悲劇」、「中間插竹籤秒解，遇到這樣只能認衰」。（編輯：張志浩）