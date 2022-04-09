辦桌寄喜帖「少一動作」被罵爛！網轟沒禮貌：只想討紅包
隨著時間和歲月的推移，人們都會開始慢慢收到身邊朋友的喜帖、喜餅的，希望彼此能共同分享這份喜悅，不過若在禮數往來上的一些「眉角」沒處理好，可能就會衍生許多誤會，近日就有網友分享，自己收到從國中畢業後就沒再往來的同學喜帖，讓她有些不知所措，貼文引發熱議。
原PO在Dcard發文提到，新娘是自己的國中同學，也是爸爸的遠房親戚，但從沒被詢問過是否要參加婚禮，就突然收到喜帖和喜餅，看到喜帖日期也發現，當天有事不能出席，因此困惑「這樣我需要給禮金？要的話要包多少？通常沒去要怎麼給禮金直接匯嗎？但要怎麼跟對方說，不知如何開口畢竟沒在聯絡？」
貼文一出，網友紛紛留言認為，「如果有遠親關係，建議問看看爸爸這要怎麼處理」、「問都沒問直接寄餅好沒禮貌」、「建議還是跟收餅人通知一下」、「有親戚關係我會看有沒有交惡，如果關係只是平淡我會意思包一下，當作沾喜氣」、「這種行為事實上就是討紅包，討紅包本來就該先打招呼」、「都有時間寫地址寄喜餅了，打個電話通知一下很難嗎?」、「強迫中獎 好討厭」。
不過，也有網友直言「親戚本來就會給餅吧」、「寄喜餅但沒問你是否要參加婚禮，也沒連同喜帖寄給你，那就只是分享喜悅而已啊」、「單純分享喜悅而已吧，喜餅也沒有很便宜耶」、「親戚關係發生在你們成為同學之前，交給爸爸處理就好了」、「長輩都會要求要寄給親戚，妳只是順便啦」。
貼文發出掀起熱議後，原PO也更新事後發展，提到爸爸說「新娘家算跟我們很親，所以要包」，但她由於不能去吃喜酒，所以最後決定包600元， 而爸爸也會代表出席去吃喜酒。（編輯：張志浩）